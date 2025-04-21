雨天擴大撐傘！政院核定880億產業支持方案申請細節

因應美國對等關稅衝擊，行政院長卓榮泰今天核定880億元產業支持方案，不僅調整工業部門貿易融資利息減碼措施，擴大受惠企業家數達2.4萬，既有案件貸款將提供期限展延，並簡化新貸案件流程，農業金融的貸款支持方案，預估受益戶數可達1.56萬戶。

同時放寬外銷貸款優惠保證和中小微企業貸款加碼的申請資格，只要今年一定期間的營收相較去年同期、去年下半年月平均或今年1至2月衰退達10%，皆可申請；申請研發轉型補助也增加受美關稅影響的積極資格認定。

行政院會日前拍板「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，提供20項措施，總計880億元的協助方案，包含提供工業部門貿易融資利息減碼、輸出保費優惠、外銷貸款優惠保證加碼、中小微企業貸款加碼、研發轉型補助，以及協助業者爭取海外訂單等。

農業部門則提供農業貸款利率加碼補貼、強化外銷冷鏈體系，以及擴大國內外行銷活動。

行政院秘書長龔明鑫今天指出，為最大化880億元的「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」實施成效，賴清德總統及卓揆親自展開產業傾聽之旅，掌握產業實際需求與損失情形，並責成主責部會滾動式調整協助內容，使政策更貼近產業脈動，因此自14日延後一周公布。

針對今天核定的支持方案調整重點，龔明鑫說明，在金融支持面向，政府一定會協助雨天撐傘，包含調整貿易融資利息減碼的措施內容，預估可讓獲得支援的企業家數增加到2.4萬家。

對於受美國對等關稅影響的事業，龔明鑫表示，將針對既有案件的貸款提供期限展延，同時對新貸案件則簡化申請流程，雙管齊下提供協助；至於農業金融，所提供的貸款支持方案，預估受益戶數可達1.56萬戶。

龔明鑫強調，為了讓受影響的勞工衝擊減少，對於符合公告適用行業的事業若申請減班休息，可申請提供對勞工薪資差額的補貼。

對於外銷貸款優惠保證和中小微企業貸款加碼的申請資格也進行放寬，龔明鑫說，只要今年一定期間的營收相較去年同期、去年下半年月平均或今年1至2月衰退達10%，皆可申請；對於研發轉型補助的申請，也增加受美關稅影響的積極資格認定。