因應美對等關稅 賴總統：已組成談判小組捍衛產業權益

賴清德總統21日上午接見北美洲臺灣商會聯合總會「第37屆北美臺商回國訪問暨投資考察團」時提到，因應美國新關稅政策，政府已組成談判小組，積極捍衛臺灣產業權益；針對國內受衝擊影響產業則提供9大面向、20項措施支持方案。希望未來大家共同合作、度過挑戰，讓臺灣與臺商經濟成就再創高峰。

賴總統致詞時表示，很高興在總統府與臺商朋友見面。北美洲臺灣商會聯合總會每年都會組團回國，除了強化北美與臺灣經貿往來，更是深化民間互動重要橋梁，也在北美持續讓世界看見臺灣，他要代表臺灣社會表達十二萬分的感謝。

賴總統指出，美國與加拿大都是臺灣重要貿易夥伴，在當地行商的夥伴也不少，為了在異鄉聯絡情誼、確保經商權益，北美臺商會從1988年成立，至今已有37個年頭，是海外最具代表性的臺商組織之一。長期以來，北美臺商會協助臺商事業發展以及鞏固臺商權益，也積極配合政府政策方針，用民間力量協助推動外交工作。

賴總統提到，去年與今年，北美臺商會在美國「佛羅里達州颶風災害救援」以及「洛杉磯野火賑災」活動中積極募捐，都展現出「Taiwan can help」的人道關懷精神，令人欽佩。此外，大家在推動臺美關係深化也不遺餘力。上個月北美臺商會組團赴華府進行「叩門之旅」，與美國重要國會領袖，針對5項主要的經貿、國防等友臺政策積極遊說，獲得美國參眾議員極大支持與響應，他要再次感謝大家的付出。

賴總統說，當前美國政府關稅及貿易政策，對全球供應鏈帶來深遠影響，臺灣定會妥善面對，並加強臺美經貿合作；威權主義擴張更顯得臺美加共享的民主、自由與人權的珍貴，我們要共同珍惜。在這個變化更加快速的年代，臺灣更需要臺商朋友在北美繼續為臺灣發聲、為臺灣打拚。

賴總統強調，因應美國新關稅政策，政府已經組成談判小組，積極捍衛臺灣產業權益；針對國內受衝擊影響產業提供9大面向、20項措施支持方案，以減少受影響的企業。所有臺商朋友都是臺灣企業跨過太平洋向東開拓市場的功臣，臺灣會持續利用供應鏈新布局，加強產業和美國合作，也希望大家能提供建言、給予協助。

賴總統指出，從以前到現在，面對危機臺灣企業家從來都不畏懼，而是將危機當作轉機，追求更大成果，政府也將積極和友盟國家合作，提出中長期經濟發展計畫，突破未來經濟挑戰。他和行政院卓榮泰院長過去兩周也開啟產業傾聽之旅，聽取業界寶貴意見，讓政府政策能更符合產業需求。

賴總統最後再度感謝海外商會夥伴們長期對臺灣的支持與愛護，並表示，大家一直是守護臺灣的堅強力量，也是「Team Taiwan」成員。我們一起手牽手、心連心，共同合作打拚，相信定能度過挑戰，讓臺灣與臺商經濟成就再創高峰。