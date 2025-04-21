傳鄭麗君獲邀赴美參與投資高峰會 政院這樣說

「選擇美國投資高峰會」5月11日至14日將於美國馬里蘭州舉行，傳出美方力邀行政院副院長鄭麗君率團參加，若成行，有望成為史上層級最高代表團，是否進一步規劃與美方展開對等關稅後續協商也受矚。行政院僅稱，規劃持續進行中，有進一步資訊會再適時對外說明。

媒體報導，美方日前已邀請行政院副院長鄭麗君率團參加，行政院已就組團事宜全盤規劃中，也不排除含投資團及採購團，展現我方改善對美貿易順差的誠意。

對此，行政院發言人李慧芝今天表示，關於我方參與選擇美國投資高峰會的規劃都在持續進行中，待時間接近有進一步詳細規劃後，會再適時對外說明。

相關人士向本報透露，此消息並非空穴來風，府院等相關部會已緊鑼密鼓籌劃企業代表團，細節仍在確定中。