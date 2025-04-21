接見北美台商團 卓揆：已備妥方案盼台美再次啟動談判

美國對等關稅政策衝擊台灣，行政院長卓榮泰今天指出，盼台美能透過直接有效談判取得更好協議，政府將依循支援國內產業、備妥方案及啟動再次談判等步驟進行，並迎接更多台商回流，同時推動產業雙軸轉型、擴大內需，形成強勁垂直供應鏈，力拚台灣國力的延伸。

卓榮泰今天接見北美洲台商回國訪問暨投資考察團。他說，感謝北美台商總會設立至今持續扮演台美商業合作的重要橋樑，擔任先鋒部隊替台灣開疆闢土、開拓商機，近期台灣布局全球、行銷世界，加強美國更為重要，盼眾人能從先鋒部隊成為主力部隊，在赴美投資採購上，成為台灣在美國重要的民間支援力量。

卓揆指出，政府極力爭取與美方就對等關稅再度進行直接且有效的談判，我方代表團將備妥各種方案，除了對等關稅、非關稅貿易障礙及出口管制等多項議題，其他方案也應該有利於僑界、商界未來與政府、台灣民間的合作，這才是擴大台灣力量，達到國土、國力的延伸。

他接著指出，希望北美台商會在美國主力戰場中，成為台灣國家及民間的重要主力部隊，而北美台商會日前組團赴華府進行「叩門之旅」，這趟扣門之旅敲開了希望大門，也希望現在能打開協商大門。

卓揆坦言，台灣與多數主要國家一樣受到美國關稅政策衝擊，經過90天暫緩，盼透過直接有序談判，取得更好協議，政府將依循支援國內產業、備妥方案及啟動再次談判等三項原則，提升政府應變，也穩健和產業溝通，調整880億元產業支持方案，預計24日通過特別條例。

他提到，未來農業談判將是很大重點，政府會基於國人健康、台灣消費市場習慣，引用國際標準及科學根據進行衡平考量，把衝擊降到最小。

卓揆指出，國內產業韌性強，政府也要拿出實質執行力支持產業，協助創新、研發、升級，開拓國際多元市場、訓練更多人才，在租稅方面給予創新研發減免優惠、降低行政業務成本，並確保受衝擊勞工安定就業。

他說，未來有更多台商離開中國大陸，赴美或到新南向國家設廠，政府更歡迎回台灣設廠，新的供應鏈正再次重組，為了迎接更多台商，會把國內的水、電、人力、人才、土地等各方面補上來，避免需求匱乏。

針對未來願景，他提到，期盼公私部門合力，度過國際經貿秩序重整挑戰，並適時幫助國內產業雙軸轉型、擴大內需、汰舊換新，高科技產業、中小微企業要並進，成為台灣強而有力的垂直供應鏈，形成台灣國力延伸。

另針對北美台商會關注的避免雙重課稅，卓揆說，這曾在台美21世紀貿易倡議第一階段談判觸及，去年底已有好進展，美國大選後盼重啟談判；他提到，台美21世紀倡議第二階段談判在勞工、農漁業議題上仍有很多工程，國內已經啟動籌備，盼能接軌國際與美方的要求。

他也提到，感謝美國透過增加國防授權法案，撥款增加軍事援助，我方感受到實際善意，也會向國際社會表達，中華民國台灣有能力、決心及準備，全力護衛國家安全，今年將設法達到國防預算占GD3％，短時間內便會向國會提出作法。

卓揆打趣指出，支持台美關係、外交關係正常化的決議案，也是北美台商會長年努力方向。台灣如果是國際地位完全肯定的國家，也許賴總統就能打電話給美國總統川普，但現在只能透過其他方式努力，原因為「我們現在還不是國際社會中的正常國家」，要更長時間努力。