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因應美國關稅普發現金？政院：滾動調整支持方案

中央社／ 台北21日電

媒體報導，因應美國關稅衝擊，日本原本計畫普發現金，但政策隨後喊卡。針對台灣是否也會普發現金因應，政院人士說，各國產業結構與台灣不盡相同，政府會持續滾動式調整支持方案。

因應美國關稅衝擊，行政院提出新台幣880億元支持方案，今天將公布產業支持方案申請辦法。國民黨主張擴大補助規模至2000億元，同時普發現金；媒體報導，日本原本計畫普發現金，但政策隨後喊卡。

針對台灣是否會普發現金因應，政院人士表示，台灣是出口導向國家，去年台灣對美國出口金額是1114億美元，占全體出口總額的23.4%，美國也是台灣重要的農產貿易夥伴，去年美國也是台灣第一大海外市場，台灣銷往美國的農產品出口值約8.9億美元，台灣有17.6%的出口農產品外銷至美國，這次美國總統川普（Donald Trump）對等關稅受到直接影響的也是相關出口美國產業鏈。

政院人士說，面對美國關稅政策以及後續發展，行政團隊會持續兩路並進，政府制定「9大面向、20項措施」方案，第一時間支持廠商、農民以及勞工，近日持續進行產業之旅、納入第一線業者建議，持續滾動式調整支持方案；除此之外，政府會積極推進與美方溝通談判，爭取台灣產業最大利益，確保台灣產業的公平競爭地位，確保公平互利合作關係。

政院人士指出，由於各國產業結構與台灣不盡相同，受影響狀況與程度與台灣無法比擬，政府會持續滾動式調整支持方案，並透過各種管道與形式讓受影響業者瞭解方案內容，讓受影響業者能得到最即時支持。

川普 關稅

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