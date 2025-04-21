賴正鎰：兩岸貿易有助台整體發展

台灣商業總會榮譽理事長賴正鎰昨在杭州舉行的「兩岸基層民生發展交流會」期間受訪指出，預計關稅戰在一、兩年後慢慢影響到台灣整體消費。

賴正鎰認為，關稅戰絕對會衝擊到台灣消費，因為成本增加很可能帶來通膨。雖然目前（美國）對台開出百分之卅二關稅稅率，但他預判不會那麼高，最後或許在百分之十以下或在百分之十五左右，但仍會影響到台灣內需和房市，只是不會立刻反映，可能會在一、兩年後才會慢慢影響到整體消費。

針對全球貿易，賴正鎰表示，近來全球貿易局勢波濤洶湧，美國對所有出口國家課徵關稅，新關稅政策可能會帶來全球貿易的重新洗牌。台灣在貿易戰中仍逃不了美國關稅影響，因此兩岸要維持穩定貿易關係，才不會影響台灣未來整體發展。

提到兩岸觀光，賴正鎰指，台灣觀光要能恢復，缺的就是大陸觀光客。他期許兩岸能夠盡快開放觀光客及自由行，恢復到二○一五年兩岸交流的最高峰，當時陸客一年赴台四一八萬人次，兩岸間有七十一個對飛城市，每周二九○個航班等等。

兩岸合作方面，他提及浙江目前正在發展高科技創新產業，希望台灣在精密機械、半導體等領域的專業技術，能夠提供兩岸在高科技製造領域的深度合作。當高端製造業發展起來後，更多的就業機會將會惠及兩岸人民，進而提升人民的生活品質。

至於美中關稅戰，賴正鎰認為，大陸內需市場大，外銷市場也並非只有美國，還有其他國家，如果可由大陸組建全球低關稅、免關稅聯盟，一定可將影響降到最低。