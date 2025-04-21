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藍白提普發現金 政院未表支持

聯合報／ 記者黃婉婷李成蔭林銘翰／台北報導
在野黨鑑於關稅政策衝擊傳統產業，加速推動全民普發現金，藍白各自主張發放一萬元及六千元。圖／聯合報系資料照片
在野黨鑑於關稅政策衝擊傳統產業，加速推動全民普發現金，藍白各自主張發放一萬元及六千元。圖／聯合報系資料照片

美國實施對等關稅政策威脅全球景氣，日本、澳門擬發現金因應，在野黨喊話行政院提出產業支持方案之餘，與普發現金雙管齊下，但行政院重申，各國產業結構與台灣不盡相同，受影響程度也不同，政府已制定九大面向、廿項措施方案，讓業者受到最即時的支持。

為緩解美國高關稅衝擊，澳門政府宣布維持現金分享措施，特區永久居民每人可獲得澳門幣一萬元，日本政府也一度計畫發給每位國民五萬日圓，但未獲支持喊卡；行政院則預計今天公布產業支持方案。

在野黨鑑於關稅政策衝擊傳統產業，加速推動全民普發現金，藍白各自主張發放一萬元及六千元，分別提出預算法修法與特別條例草案，前者已經交付院會協商，後者也將交付委員會審查，力拚本會期完成三讀。

政院人士指出，行政團隊會持續兩路並進，透過「九大面向、廿項措施」方案，第一時間支持廠商、農民及勞工，近日也持續進行產業之旅，納入第一線業者的建議，持續滾動式調整支持方案，並積極推進與美方溝通談判，爭取我國產業最大利益，確保我國產業的公平競爭地位，確保公平互利的合作關係。

該人士強調，由於各國產業結構與台灣不盡相同，受影響的狀況與程度與台灣也無法比擬，政府會滾動式調整支持方案，透過多元管道與形式，使受影響業者充分掌握方案內容，獲得最即時的協助。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，普發現金相關草案已在協商，不解為何政府不願贊同發現金，發現金對人民來說最實際也最快速，能直接解決問題；但他也酸「其實也不意外」，因為上一次普發現金六千元，也是國民黨團先在國會提案，政府才來執行。

民眾黨團副總召張啓楷表示，普發現金已是當務之急，尤其是面對高關稅衝擊、國內通膨壓力，民眾黨團也支持產業支持方案，兩件事情應該同時進行、雙管齊下，沒有任何理由拖延；稅收超徵原本就有財源，不用特別額外舉債，也可遵守財政紀律。

傅崐萁 川普 張啓楷 通膨 關稅

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