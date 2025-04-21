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投資台灣方案 國發會促融資加倍

聯合報／ 記者江睿智／台北報導
國發會主委劉鏡清。圖／聯合報系資料照片
國發會主委劉鏡清。圖／聯合報系資料照片

為因應關稅戰衝擊，政府有意擴大投資台灣三大方案優惠，國發會主委劉鏡清日前受訪表示，針對投資台灣方案的補助，希望融資擴大一倍。

投資台灣三大方案包括「歡迎台商回台投資行動方案」、「根留台灣企業加速投資行動方案」及「中小企業加速投資行動方案」，以二○二二年至二○二四年這一期為例，分別匡列二一○○億、一二○○億及一千億元貸款額度，在此額度下，享有優惠貸款利率，由國發基金支付銀行手續費。

美中貿易衝突升溫，考量不少在中國大陸台商難以因應，朝野立委陸續反映台商處境、並認為非紅供應鏈要讓它趕快回來是燃眉之急。劉鏡清日前表示，「回台是最快的因應方式」。他並說，有些台商本來在台灣就有產線，希望回台組裝，以符合原產地規定。

劉鏡清指出，國發會與經濟部緊密合作，規畫延長投資台灣三大方案至二○二七年，並調整資格要件，包括擴大適用全球台商及外人投資企業，聚焦在大信賴產業、服務業及大健康產業，並要求具備運用ＡＩ元素，以建構強韌的供應鏈體系。

據了解，因應美國對等關稅衝擊，為協助海外台商轉移陣地，投資台灣成為選項，經濟部和國發會正在研議加碼，包括調整中階技術人力核配比例，並新增銀行貸款額度與提高融資優惠利率。此外，現行產業類雇主申請中階人力名額，不超過核配移工人數的百分之廿五，將研議提高比率。但全案仍有待協商並拍板。

劉鏡清 川普 關稅

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