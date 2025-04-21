因應美國高關稅 880億元產業支持方案條件放寬

行政院預計今天公布八八○億元「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」申請辦法，可望放寬申請資格，業者只要詳述美國關稅影響說明即可申請，領取補貼免納所得稅。特別條例最快本周四行政院會拍板，確認預算法源。

因應美國總統川普關稅政策，賴政府除了與美方交涉，並宣布將推出「九大面向、廿項措施」，共計八八○億元的產業支持方案，協助受衝擊業者。

根據政院規畫，支持方案將針對工業投入七百億元，包括提供金融支持、降低行政成本、提升產業競爭力、開拓多元市場、租稅優惠及安定就業等六大面向；農業則規畫投入一百八十億元，提供金融支持、提升產業競爭力及開拓多元市場等三大面向。

該方案原訂上周一公布，為將第一線產業建議納入修正，申請辦法延至今天宣布。行政院長卓榮泰日前表示，將放寬申請條件和家數。據了解，資格放寬包括中小微企業貸款將取消「單月營收衰退百分之十五」及「僱用員工人數卅人以下」限制；此外，研發轉型補助也取消「近三年輸美實績」門檻，亦即將全面擴大適用。

行政院預計在周四院會通過因應美國關稅政策支持產業方案特別條例，除匡列預算額度、賦予各項補助、補貼、貸款方案相關法源外，為使政府美意不打折，企業領取補助將不列入所得課稅。

依稅法規定，企業自政府領取補助仍應計入所得額課稅，不過，此次特別條例將比照疫情期間，企業如果受領特別條例所授權的相關補助，將可免稅。

因應美國對等關稅衝擊及美中貿易衝突升溫態勢，尤其對中國大陸、越南等地台商課予高關稅，為解海外台商遭砍單、棄貨、虧損等燃眉之急，據了解，經濟部和國發會研議投資台灣三大方案的優惠加大力道，包括調整中階技術人力核配比例，並新增銀行貸款額度及提供融資優惠利率。

卓榮泰日前也提到，五十億元將包括金融、降低成本、多元開發市場、輔導成立國外投資輔導團等。政院人士指出，政院及相關部會，包括經濟部、財政部、農業部、勞動部等，將在今天公布，讓受影響的業者瞭解方案的內容，也希望盡速通過特別條例。若國內外情勢仍有變化，未來也不排除追加預算因應。