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管中閔：台灣前途不能讓少數偏激者掌握

聯合報／ 記者張曼蘋／台北報導
民眾黨昨天舉辦共識營，黃國昌主席（前排右）主持，邀請台大前校長管中閔（前排左）專題演講。記者邱德祥／攝影
民眾黨昨天舉辦共識營，黃國昌主席（前排右）主持，邀請台大前校長管中閔（前排左）專題演講。記者邱德祥／攝影

美國總統川普宣布暫緩對等關稅九十天，各國積極談判。台大前校長管中閔表示，相信美國會要求更多「保護費」，台灣要有主動性，不要變成美國人的棋子，且兩岸關係愈來愈緊張，是因一批「百分之四十選票的人」自己決定了兩千三百萬人的前途，台灣前途不能讓民進黨少數偏激分子掌握。

管中閔昨受邀赴民眾黨共識營專題演講，提到台灣風險就是美國跟大陸，目前還不知道對等關稅談判中，台灣會付出怎樣代價，相信美國會持續要求更多保護費，川普選舉曾說「台灣很有錢，要我們保護但都不付錢」，定會持續要台灣買武器，且台灣農產品勢必第一個倒楣。

管中閔指出，美國之所以要台灣半導體過去，是想要把戰略性物資掌握在手上，但值得注意的是，歐洲才是老牌帝國主義，有地方占便宜就不會放棄，接下來歐洲的手一定會伸到台灣。

管中閔認為，對等關稅也可視為台灣經濟結構轉型的動力來源，跟當年加入世界貿易組織（WTO）類似，遲早是要面對轉型，如今對等關稅要開放市場，會讓台灣有更均衡經濟結構，雖然短時間無法超越電子產業，但也有機會讓更多產業生存。

談到兩岸關係部分，管中閔坦言，兩岸問題持續惡化，而川普喜歡交易，是否會拿台灣安全來交易？這是台灣要爭取的，不該一味靠美國，「聽任美國、劍柄交到別人手上，等於就是讓對方來殺你」，台灣要在中間發揮主動性、能動性，不要變成美國人的棋子。

「不能放任、交由民進黨單獨決定台灣未來。」管中閔強調，兩岸關係愈來愈緊張，是一批百分之四十選票的人決定台灣人的前途，這不是民進黨自己的前途，而是關係全台兩千三百萬人，不能讓民進黨少數偏激分子掌握，要藉由更多人參與，來約束民進黨少部分人的偏激，並在天秤上平衡對美關係、兩岸風險。

川普 關稅

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