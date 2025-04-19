憂成美國棋子 管中閔：台灣前途不能讓民進黨少數偏激分子掌握

美國總統川普宣布暫緩對等關稅90天，各國談判中。台大前校長管中閔表示，相信美國會要求更多「保護費」，台灣要有主動性，不要變成美國人的棋子，且兩岸關係愈來愈緊張，是由一批40%選票的人，自己決定2300萬人的兩岸關係，台灣前途不能讓民進黨少數偏激分子掌握。

管中閔今受邀赴民眾黨共識營專題演講，他先是說，希望大家能關心台灣前途，而不是只有大罷免，隨後提到台灣風險就是美國跟大陸，目前還不知道對等關稅談判，台灣會付出怎樣代價，但台灣作為世界獨一無二關鍵地位會降低，相信美國會持續要求更多保護費，川普在選舉曾說「台灣很有錢，要我們保護但都不付錢」，定會持續要台灣買武器，且台灣農產品勢必第一個倒霉。

管中閔說，美國之所以要半導體過去，是因為想要把戰略性物資掌握在手上，但值得注意的是歐洲，歐洲才是老牌帝國主義，有地方占便宜就不會放棄，接下來歐洲的手一定會伸到台灣。

對於對等關稅影響，管中閔說，風險中最不可預測就是川普個性，川普一生都在買賣，不知道未來還會想要買賣什麼？台灣雖然手上能出的「牌」不多，但也不是完全沒有，還是有少部分操之在己，包括兩岸關係也是。

管中閔說，也可以視為台灣經濟結構轉型動力來源，跟當年加入世界貿易組織（WTO）類似，只是當初應要調整經濟市場，但後來也沒有認真去做，但遲早是要面對轉型，如今對等關稅要開放市場，會讓台灣有更均衡經濟結構，而非押注在同一個，雖然短時間無法超越電子產業，但也有機會讓更多產業生存。

談到兩岸關係部分，管中閔也說，兩岸問題持續在惡化，而川普喜歡交易，會不會拿台灣安全來交易？這是台灣要爭取的，不該一味靠在美國那一方，「聽任美國、劍柄交到別人手上，等於就是讓對方來殺你」，台灣要在中間發揮主動性、能動性，台灣不要變成美國人的棋子。

「不能放任、交由民進黨單獨決定台灣未來。」管中閔說，兩岸關係愈來愈緊張，是一批40%選票的人來決定，台灣前途不是民進黨一個黨的前途，是關係全台2300萬人，不能讓民進黨少數偏激分子掌握，而在這少數能動空間，藉由更多人參與，來約束民進黨少部分人的偏激，並在天秤上平衡對美關係、兩岸風險。