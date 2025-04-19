卓榮泰土城座談因應關稅衝擊 企業盼核電廠延役

為因應美國自4月起對全球商品加徵10%基準關稅，並針對台灣目前暫緩為10%，最終可能達32%，行政院長卓榮泰今到土城與企業座談，盼協助受影響的台灣產業降低成本、維穩就業。不過現場廠商則多提出解決用電問題，盼政府將核電廠研議、與美方溝通核廢的終期儲存方案。

今再場企業對電力穩定供應表示迫切需求，新北市產業界代表於座談會中呼籲政府正視能源政策調整，尤其在核一、核二電廠延役問題上提出具體建議。主張應推動核一、核二延役至60年，並建議我方可尋求美國協助處理核廢料的儲存與技術指導，以解決長年無法處理的後端問題，確保能源穩定與工業用電。

此外產業界也呼籲政府面對當前產業發展需求，應儘速鬆綁核能相關法規，包含核電延役所需之法令修正與行政命令調整，並邀請具國際經驗的大廠如美國西屋公司參與鑑定與合作經營。對於協和電廠重建需長達8年，業界建議探索可行替代方案，例如設置外海浮動式電力船，與美方油氣合作也被視為可能的能源補充策略。

新北市副市長陳純敬表示，從經濟部與財政部提出的簡報內容可見，多數企業的建言已被充分納入，顯示政府的應對措施與產業界的實際需求高度契合。他指出，企業普遍期盼政府在法規面展現更大彈性，包含調降相關稅率、簡化制度設計，同時也應盤整能源政策、稅制與勞動法規，以協助企業降低成本、提升競爭力，強化在全球貿易變局中的應變能力。

面對美國新一波關稅政策帶來的全球貿易秩序重組，行政院長卓榮泰強調，台灣憑藉韌性與應變能力，已在第一時間做出因應。卓指出，自去年7月起，行政院陸續成立經濟發展委員會、經濟外交工作小組，並在美國總統大選後成立台美經貿專案小組，目標是迅速回應美國未來可能的重大政策調整。政府從那時起即密集模擬各種稅率變化情境，包括10%、20%、30%等，最終面對美方32%加徵關稅時，已能在現有架構下迅速升級提出對策。

卓榮泰表示，政府宣布880億元出口支持方案，由經濟部、財政部、勞動部與農業部共同執行，針對工業與農業部門，推出九大面向、20項具體措施。他並強調，這不僅是政府的單方面作為，更是總統親自督導的行動。卓說：「請聽產業之旅」由總統親自參與，半個月內總統已主持三場，卓院長則出席五場，加總全國已舉辦十場產業座談，蒐集產業界最前線的反應與建議，涵蓋範圍廣泛，包括紡織、印刷、電子、汽車零件、自動化設備及消費電子等產業代表皆有出席。