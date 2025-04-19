與業者座談 賴總統：不為關稅犧牲農漁業

美國關稅政策衝擊我國農漁業，賴清德總統昨天到嘉義與養殖業者座談，業者非常憂心，希望對美關稅談判時不要犧牲農漁業。賴總統強調，政府不會為了談判犧牲任一行業，農漁業是各行各業的「起家厝」，一定會做農漁業的後盾。

台灣吳郭魚、鱸魚、茶葉等農漁產品外銷都受到美國關稅政策影響，台中市長盧秀燕昨天出席農民節表揚大會也表示，政府與美國談關稅時不可犧牲農民，一定要保護農業，守護農民，就是保護根本。

賴總統昨到嘉義與養殖業者座談，中華民國養殖協會執行長侯彥隆說，我國吳郭魚在美國的市占率已達八成，美國提高關稅引發各行各業擔心，包括養殖業，尤其現值放苗季節，是否放苗令漁民猶豫。

侯彥隆認為，農業部日前提到協助小魚戶契作是很好的目標，希望賴總統促成契作，並強化各魚種疫病防治。農漁業常是弱勢的一方，希望關稅談判時不要犧牲農漁業，政府對產業也要伸援手協助。

此外，賴總統昨接見美國參院外交委員會亞太小組主席瑞克茲訪問團時表示，期盼台美共同打造非紅供應鏈。瑞克茲說，訪團在美國新政府上任之初來訪，就是希望與台灣合作，聚焦安全、外交及經濟三面向發展。