賴總統：推動「台灣加1」加強台美經貿連結

賴清德總統今接見美國聯邦參院外交委員會亞太小組主席瑞克茲（Pete Ricketts）訪問團時表示，期盼「台灣加1」，發揮雙方優勢，在經貿、科技創新等領域加強鏈結，深化合作，將更有助於台美共同打造「非紅供應鏈」，以更安全、永續的經貿合作關係，因應地緣政治、氣候變遷，以及全球供應鏈重組等挑戰。

賴總統致詞時表示，在瑞克茲主席、昆斯（Chris Coons）首席議員的支持之下，美國國會持續透過「國防授權法」及「年度綜合撥款法」，納入多項協助台灣的具體倡議及資源，讓台美夥伴關係更加緊密，他要再次代表台灣人民表達最由衷的感謝。

賴總統提到，長期以來，美國國會不分黨派都支持維護台海安全，面對中國對台文攻武嚇不斷，台灣會致力推動國防改革、提升全社會防衛韌性，並且編列特別預算，讓國防預算從目前約占GDP2.5%能夠達到3%以上，來提升自我防衛能力。

賴總統說，期盼台灣和美國繼續攜手合作，維護區域和平穩定。我們也將推動「台灣加1」，也就是台灣加美國的產業新布局，希望發揮雙方的優勢，在經貿、科技創新等領域加強鏈結，共創繁榮發展。

賴總統表示，相信藉由「台灣加1」的深化合作，將更有助於台灣和美國共同打造「非紅供應鏈」，以更安全、永續的經貿合作關係，因應地緣政治、氣候變遷，以及全球供應鏈重組等挑戰。

瑞克茲致詞時表示，美國致力於維護印太地區的和平穩定，並期盼台海和平。美國反對任何單方面改變台灣現狀的行為，期望台灣與中國間的分歧能透過和平的方式解決，而非經由脅迫或武力威脅。為此，美國將持續協助台灣進行自我防衛，並加強自身防衛能力，美國國會對此有廣泛共識。

瑞克茲表示，美國樂見台灣適當參與並成為國際組織的成員，也鼓勵台灣與現有及過去邦交國持續交流，深化雙邊關係。他提到，台灣與美國長期的經貿關係對雙方和全球的安全繁榮都至關重要。台美有許多機會能持續深化經貿關係，為雙方人民創造更多福祉，並確保世界更為安全。

瑞克茲強調，訪團在美國新政府上任之初來訪，就是希望與台灣攜手合作，聚焦於安全、外交及經濟等三面向的持續發展。面對中共日益提升的威脅，美國會協助台灣發展相應的自我防衛能力，持續提供所需的服務與工具。

昆斯表示，感謝很多台灣企業對美國進行重大投資，但除了這些投資以及臺灣對自身安全所做的投資，穩固彼此夥伴關係的更在於價值觀，這些價值驅動我們的商業自由精神，以及對自由社會的承諾。