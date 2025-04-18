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賴總統接見美跨黨派參議員 盼共同打造非紅供應鏈

中央社／ 台北18日電

美國跨黨派參議員訪團來台，總統賴清德今天接見訪團時指出，長期以來美國國會不分黨派，都支持維護台海安全，台灣也將致力推動國防改革、提升國防預算占比，並會推出台灣加1的策略布局，藉以助台美共同打造非紅供應鏈。

美國聯邦參議院外交委員會「亞太」小組主席芮基茲（Pete Ricketts，另譯：瑞克茲）率跨黨派參議員訪問團於16日至19日訪問台灣，團員包括該小組民主黨首席議員昆斯（Chris Coons）及參議員巴德（TedBudd）。

賴總統今天在總統府接見訪團成員時指出，芮基茲一月上任後，首次出訪就選擇來台，而昆斯曾在2021年來台代表美國政府宣布捐贈疫苗，並在他去年就任總統後隨即來訪，很感謝兩人對台灣的重視與支持，並持續深化台美關係。

賴總統說，在芮基茲與昆斯支持下，美國國會持續透過國防授權法案以及年度綜合撥款法，納入多項協助台灣的具體倡議及資源，讓台美夥伴關係更加緊密，他要再次代表台灣人表達由衷感謝。

他表示，長期以來美國國會不分黨派，都支持維護台海安全，而面對中國對台文攻武嚇不斷，台灣會致力推動國防改革，提升全社會防衛韌性，並會致力讓國防預算從占GDP2.5%達到3%以上，提升自我防衛能力。

賴總統指出，期盼台美持續攜手合作、維護區域和平穩定，政府也將推動「台灣加1」，也就是台灣加美國的產業新布局，希望發揮雙方優勢，加強鏈結經貿、科技、創新等領域，共創繁榮發展。

他說，相信藉由台灣加1的深化合作，將更有助台美共同打造非紅供應鏈，以更安全、有序的經貿合作關係，因應地緣政治與氣候變遷，以及全球供應鏈重組等挑戰。

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