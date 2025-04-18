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立院三讀修正產創條例 投資抵減上限拉高至20億元

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
立法院會今天三讀修正通過「產業創新條例」，投資抵減項目增加人工智慧產品或服務，及節能減碳，投資抵減上限金額從現行新台幣10億元提高到20億元。圖／聯合報系資料照片
立法院會今天三讀修正通過「產業創新條例」，投資抵減項目增加人工智慧產品或服務，及節能減碳，投資抵減上限金額從現行新台幣10億元提高到20億元。圖／聯合報系資料照片

立法院會今天三讀修正通過「產業創新條例」，投資抵減項目增加人工智慧產品或服務，及節能減碳，投資抵減上限金額從現行新台幣10億元提高到20億元；個人投資新創租稅優惠部分，將新創事業適用年限由設立未滿2年放寬至5年。

為保護關鍵技術及維持產業競爭力，三讀條文將現行公司從事國外投資新台幣15億元以上一律事前申請核准，修正為公司從事國外投資係投資於特定國家或地區、特定產業或技術或達一定金額以上等情形者，應事前向中央主管機關申請核准，並增訂中央主管機關得全部或一部不予核准，或為附附款之核准，包括影響國家安全、對國家經濟發展有不利影響等。

為引導更多資金挹注新創事業，三讀條文將有限合夥創投事業的實收出資額門檻，從現行3億元降為1.5億元，並提高第3年度起投資新創事業須達一定金額或比率，以鼓勵創投事業及早投入更多資金於新創事業。

針對天使投資人投資新創享有租稅優惠部分，三讀條文放寬新創事業適用年限至5年，投資門檻也調降至50萬元。三讀條文也明定，若投入的產業範圍屬於國家重點發展業者，每年可減除總額上限提高至500萬元。

由於過往違反投資規定並無罰則，三讀條文也增訂罰則，一旦違反第22條第1項，包括投資於特定國家或地區、涉及特定產業或技術等，處5萬元以上100萬元以下罰鍰，並得令其限期改正、停止或撤回投資；屆期者，得按次處50萬元以上1000萬元以下罰鍰。未履行第22條第3項，包括影響國家安全、對國家經濟發展有不利影響等，及未依第22條之4條予以改正之相關規定者，得按次處50萬元以上1000萬元以下罰鍰。

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