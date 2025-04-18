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美關稅若提高至20%恐爆轉單效應 台茶商盼政府協助分散風險

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
農糧署副分署長黃昭興在中區分署舉辦的因應美國實施對等關稅茶葉產業座談會，說明政府三大政策。記者簡慧珍／攝影
農糧署副分署長黃昭興在中區分署舉辦的因應美國實施對等關稅茶葉產業座談會，說明政府三大政策。記者簡慧珍／攝影

美國是台灣茶葉最大出口國，面對美國實施對等關稅，我國農業部展開產業傾之旅，今到農糧署中區分署說明政策並聽取茶產業界心聲；會後茶商表示，業者希望「雞蛋不要放在同一籃子」，盼政府協助克服茶業出口非關稅障礙，擴大外銷市場。

根據我國貿易最新統計，我國茶葉出口美國2500噸至2600噸，近4年內占茶葉出口比率約26%。農糧署統計，我國茶葉外銷產值24億元，其中輸美7噸，占我國出口量約三成，在美國茶葉進口市場占比約3%，最大對手中國是12%。

因應美國實施對等關稅茶葉產業座談會的內部會議結束後，茶葉供應美國連鎖泡沫茶飲店的南投縣唐姓茶商表示，輸美茶葉關稅6.4%，美國90天暫緩對等關稅期間提高到10%，稅金由進口商負擔，能承受增加了3.6%，若拉高到20%，進口商可能改向阿根廷等茶葉零關稅國家買茶，將影響台灣茶產業。

南投縣黃姓茶商說，美國忽然暫緩實施對等關稅，茶商能出貨的趕快出，一時出不了貨的先擋下來，4月是春茶製作期也是空窗期，本月不出茶，看不出影響程度，5月再看美國關稅變化再決定下個階段怎麼走下去，未來發展沒人能預知。

台灣區製茶工業同業公會秘書張曉麗表示，或許危機就是轉機，但每一名茶商遇到的情況不同；關稅會調到多少？短期內影響程度很不明確，仍需比較之後看整體最終結果，而茶商認為「雞蛋不要擺在同一個籃內」，希望政府協助克服檢驗標準等非關稅貿易障礙，擴大外銷市場分散風險。

在場茶商統計，美國市場偏好台灣的青茶、綠茶、紅茶、烏龍茶、金萱、四季春，主要競爭對手是中國、越南、斯里蘭卡、印度。另一名茶商說，茶商利潤10%至20%，如果美國臨時關稅10%不變，五月應可正常出貨。

農糧署副分署長黃昭興說，農業部提出出口供應鏈支持方案的三大面向助產業升級轉型，包括提供融資與補貼茶產業，也將協助業者取得國際衛生安全驗證，補助升級產銷與理集貨設施，進一步改善生產效能與產業體質，同時鼓勵研發新型態產品、強化品牌行銷，加速茶產業加值轉型，並持續拓銷到日、韓、東協、紐澳、歐盟和中東等新興市場。

農糧署在中區分署舉辦因應美國實施對等關稅茶葉產業座談會，茶產業團體和業者參加。記者簡慧珍／攝影
農糧署在中區分署舉辦因應美國實施對等關稅茶葉產業座談會，茶產業團體和業者參加。記者簡慧珍／攝影
農糧署在中區分署舉辦因應美國實施對等關稅茶葉產業座談會，農業相關部門主管列席。記者簡慧珍／攝影
農糧署在中區分署舉辦因應美國實施對等關稅茶葉產業座談會，農業相關部門主管列席。記者簡慧珍／攝影

川普 關稅

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