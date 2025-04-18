賴清德與農漁業者座談 強調不會為關稅犧牲農業

美國宣布對台加徵32%關稅，嚴重衝擊台灣吳郭魚、鱸魚等養殖漁業外銷，為了瞭解地方心聲，賴清德總統今天前往到嘉義與養殖業者座談，強調農漁業是各行各業的「起家業」，不會為了對美關稅談判而犧牲農漁業。

賴清德說，川普4月3日宣布全世界對等關稅，行政院隔天下午召集各部會開記者會，宣布對受影響產業支持計畫，有9大面向、20項措施，預計用880億元照顧受影響產業。其中農漁業有3大面向6大措施，也有1、200億元照顧大家，在這個時代要立足台灣，布局全世界時可以加強對美投資，讓產品有機會行銷全世界。賴清德強調，政府不會為了談判，而犧牲掉農漁業，行行出狀元、行行都很重要，不是每個人都能去台積電上班、去工業區上班、或去做生意，如果犧牲任何一個行業，就會影響社會一部分的人，這不是政府要做的工作，對政府來說各行各業都很重要，農業、漁業是各行各業的「起家業」，一定要優先照顧。