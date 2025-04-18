全台2成毛豆出口美國 農糧署因應關稅衝擊：搶中國市場

毛豆是台灣重要的外銷農產品，每年創23億元的外匯收入，去年外銷美國達6231公噸；面對美國對等關稅，農業部農糧署今與毛豆業者座談，瞭解產業現況，業者表示銷量目前未有大波動，但航運部分影響近2成；農糧署則說，中國大陸是台灣毛豆外銷美國的最大對手，對方的關稅衝擊更大，政府會全力協助業者在美國市場取代中國，搶占市場。

我國毛豆外銷比例占6成達32654公噸，外銷值達台幣23.5億元，主要外銷國家是日本和美國，分別占73%和19%；尤其南部地區是毛豆生產重鎮，總種植面積7萬公頃中，屏東縣占54％、高雄市占20％；目前外銷美國遭課徵10%關稅，農糧署副署長陳啓榮表示，每公斤毛豆會增加0.17美元成本，平均售價為每公斤2.18美元，「關稅一年增加近台幣2900萬」，政府將提供相對措施補助農民。

陳啓榮表示，此次面臨美國關稅衝擊，台灣在美國銷路的主要競爭對手是中國大陸，出口至美國的毛豆有7成是中國生產，1成至1成5為台灣生產，「因為我國有品種優良的優勢，美國關稅衝擊不及中國」，目前在美國關稅緩衝期間，台灣遭課徵10%關稅，中國卻遭課徵100%以上，政府會全力協助業者在美國市場取代中國，積極搶占美國市場。

陳啓榮說，台灣毛豆採專區式器械化、大規模生產，結合農友契作生產，在良好的品質管理之下，競爭力很高；面對對等關稅衝擊，農糧署先前已擬定3大面向、6大措施，包括「金融支持、提升產業競爭力、開拓內外銷多元市場」，細部規劃如提供貸款利息補貼、補助冷鏈加工設備、研發新型毛豆、拓站新興市場等，並加強與毛豆業者交流。

建一强冷凍食品股份有限公司董事長魏東啟表示，目前毛豆銷往美國的通路必為受到關稅的劇烈影響，也沒有延遲訂單，但因為中國大陸目前無法出口毛豆至美國，航運部分若需經過中國轉至美國，則會受影響，但受影響範圍僅2至3成，「或許航運會有些許延遲，但目前來看，出口大致正常」。