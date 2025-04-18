因應美國關稅戰 民調：49.33%民眾認同應該暫停大罷免

美國總統川掀起全球關稅戰，對台灣祭出32%對等關稅，此時國內又正值大罷免，在野頻頻喊話賴清德總統，國難當頭，執政黨應全力應變，停止政治內耗。根據「中廣民意調查協會」今天公布的最新民調顯示，有49.33%的民眾贊成應該暫時停止大罷免運動，有39.33%不贊成，另有11.34%拒答或不知道。

中廣民意調查協會今天舉行「重大議題施政滿意度民意調查」發布記者會，中廣前董事長趙少康、台北市議員游淑慧、國民黨前立委鄭麗文、東華大學教授施正鋒、台北市立大學前校長戴遐齡、民調專家丁庭宇等出席。

民調分別詢問民眾對藍綠白三黨在川普新關稅議題處理上的表現滿意度，民進黨部分，有34.37%滿意，46.74%不滿意；國民黨部分，有31.01%滿意，44.13%不滿意；民眾黨部分，有23.93%滿意，43.71%不滿意。

民調也詢問對政治人物處理川普新關稅議題的表現滿意度，立法院長韓國瑜以40.49%的滿意度榮登政治人物第一名，依序為賴總統37.23%、民眾黨主席黃國昌34.51%、行政院長卓榮泰33.64%、趙少康33.34%、國民黨主席朱立倫25.26%，民進黨立院黨團總召柯建銘23.98%、民眾黨前主席柯文哲20.73%、民眾黨立委黃珊珊19.77%。

在對美關稅談判代表人選上，台積電創辦人張忠謀以67.93%贊成率奪得第一，前總統蔡英文拿下49.18%的贊成度。而率領談判小組的行政院副院長鄭麗君，滿意度30.33%，高於27.79%的不滿意度。

針對「對美國談判新關稅政策，有人主張台灣應該學越南向美國低頭求和，從零關稅開始談判？」部分，民調結果顯示，62.01%不同意，22.13%同意，另有15.87%不知道或拒答。

民調也詢問，「針對美國的新關稅政策，您認為總統賴清德最近提出的五大因應策略是否有效？」結果顯示，32.18%認為有效、42.12%認為沒有效，另有25.69%民眾不知道或拒答。

本民調調查對象為台灣地區22縣市，20歲以上具投票資格民眾；抽樣方式為住宅電話採分層比例隨機抽樣、手機則採後五碼隨機抽樣，電訪成功比率40.54%、有效樣本數1076（市話447 / 手機629），在95%信賴水準下，抽樣誤差±2.98%，並由MISS-CATI 電腦輔助電話訪問系統執行，調查時間為2025年4月14日至17日，執行單位為中廣民意調查協會。