「農漁業是起家業」 賴清德： 不會因對美關稅談判而犧牲

美國4月3日宣布對台加徵32%關稅，衝擊台灣吳郭魚、鱸魚等養殖漁業外銷，賴清德總統今早到嘉義亞洲無人機AI創新應用研發中心與養殖業者座談，要拿出1、200億元照顧大家，也強調農漁業是各行各業的「起家業」，不會為了對美關稅談判而犧牲農漁業。

賴清德說，川普4月3日宣布全世界對等關稅，行政院隔天下午召集各部會開記者會，宣布對受影響產業支持計畫，有9大面向、20項措施，預計用880億元照顧受影響產業。其中農漁業有3大面向6大措施，也有1、200億元照顧大家，大家可建議行政院提出措施夠嗎？有沒有需要再增加什麼？

賴清德也說，他在4月5、6日分別接見科技產業、傳產及中小企業聽取意見，4月6日下午也用影片向全國人民報告，政府會用5大策略因應川普對等關稅，包括爭取降低關稅，組好談判團隊；落實行政院照顧支持計畫；台灣中長期經濟發展要有好的計畫；在這個時代要立足台灣，布局全世界時可以加強對美投資，讓產品有機會行銷全世界；邀集院長、相關部會到各地、各產業聽取大家意見。

賴清德強調，政府不會為了談判，而犧牲掉農漁業，行行出狀元、行行都很重要，不是每個人都能去台積電上班、去工業區上班、或去做生意，如果犧牲任何一個行業，就會影響社會一部分的人，這不是政府要做的工作，對政府來說各行各業都很重要，農業、漁業是各行各業的「起家業」，一定要優先照顧。

賴清德也說，最近農業部水試所已成功培育土魠魚人工種魚，是很有經濟價值的魚種，過去都要去澎湖外來捕撈，現在種魚培養成功，已經養殖百多天沒問題，現在除了虱目魚、吳郭魚、鱸魚、龍膽石斑，還可以養殖土魠魚，對歐美國家來說也是非常好的外銷魚類。

賴清德強調，政府做農漁業後盾不變，繼續支持農漁業，相信只要團結就能度過難關，就像在疫情期間台灣鯛原本占美國市場5、6成，疫情之後在政府支持之下，占美國市場變成8成，不因眼前困難而失志，把困難、挑戰當成機會，「讓我們更好、更勇，大家共同打拚」。

中華民國養殖協會執行長侯彥隆說，政府是產業堅強後盾，疫情後政府推出措施穩定產業，吳郭魚在美市占率從5、6成提高至8成，將危機化為轉機，全球有100多個國家養殖吳郭魚，台灣養殖技術優異，國際上獲認可合作，相信這次政府也能帶領產業走過危機。

侯彥隆也說，台灣作為海洋國家，海洋漁業、養殖漁業讓國際刮目相看，但其實養殖漁業面臨很多困境。產銷上希望貨暢其流，才能安心生產更多品質好的水產品；生產上面臨極端氣候、疫病考驗，以前注重飼料品質及換肉率，現在全球生產者反而最注重疫病問題。

侯彥隆說，美國提高關稅，引發各行各業擔心，養殖業者現在面臨放苗季節，漁民內心有疑慮、很擔心，要不要比照以前放苗，前些天農業部長陳駿季與農漁民座談，提到協助小魚戶契作，這是很好的目標，希望總統促成小魚戶契作台灣鯛，並強化各種魚種疫病防治。