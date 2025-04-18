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聽到美對台關稅32% 卓揆「差點昏倒」

聯合報／ 記者陳儷方黃婉婷／台北報導
行政院長卓榮泰（左）昨出席全國工業總會會員代表大會，致詞時表示本月三日聽到美國對台灣課徵32％對等關稅、超出政院推估，「我真的差一點昏倒」。記者曾學仁／攝影
行政院長卓榮泰（左）昨出席全國工業總會會員代表大會，致詞時表示本月三日聽到美國對台灣課徵32％對等關稅、超出政院推估，「我真的差一點昏倒」。記者曾學仁／攝影

行政院長卓榮泰日前在美國總統川普公布對等關稅前，在臉書發文要國人「安心睡」挨批，他今天在工總會員大會上說，聽到美國要對台灣課徵卅二％關稅時，非常震驚，「我真的差一點昏倒」。

卓榮泰昨天在工總會員大會致詞時說，本月三日凌晨聽到美國對台課徵卅二％對等關稅時，感到非常震驚，相信很多人也都非常震驚，「我真的差一點昏倒，我的昏倒不是對那個數字而已」，而是行政院過去幾個月都在關注美國的政治發展，推估關稅最高就是卅％，但沒想到是卅二％，因此行政院延後一天回應。

因應美國對等關稅，行政院提出八八○億元產業支持方案，卓榮泰表示，原本預定十四日對外宣布產業支持方案的申請條件、程序以及時間，因產業界希望支持方案中可多增加一些項目，為廣納業界意見，延至下周一公布，並在下周四的行政院會提出產業支持方案的特別條例，送立法院審議。

卓榮泰表示，針對美國關稅政策，行政院已設定因應策略，無論如何先穩定國內產業，再進行談判事務，因此支持產業、備妥方案、隨時啟動談判就是此次因應工作的三個方向。

對於我方與美談判的進度，行政院指出，雙方已於十一日進行視訊會議，期待近期能針對對等關稅、非關稅貿易障礙持續協商；至於台灣是否調降汽車、零組件的關稅及貨物稅？財政部指出，因涉及產業政策與發展，必須與經濟部通盤考量。

美國財政部長貝森特日前表示，英國、澳洲、日本、南韓和印度將被列為優先進行關稅談判的國家，外界質疑，台灣並未被列入首波談判名單。

行政院發言人李慧芝昨天在行政院會後記者會指出，台灣經貿談判團隊與美國相關官員已於十一日進行視訊會議，針對台美對等關稅、非關稅貿易障礙、包括出口管制在內等其他多項經貿議題交換意見，也期待能持續協商，盼加強雙方經貿合作。李慧芝指出，基於國際談判慣例與雙方默契，細節不便多做說明，政府一定會有最適合、最好的安排，並適時對外說明。

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