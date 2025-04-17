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撐過關稅風暴 賴惠員：讓政府資源助企業升級轉型

中央社／ 台南17日電
民進黨立委賴惠員。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委賴惠員。圖／聯合報系資料照片

美國對等關稅衝擊全球，台南廠商今天在立法院財政委員會座談會要求簡化報關程序，嘉惠保稅區外廠商；財委會召委賴惠員則說，支持行政團隊資源用在刀口上，幫助企業撐過關稅風暴、升級轉型。

立法院財委會今天考察台南地方建設及產業發展預算執行情形，且在經濟部新營產業園區服務中心召開「因應美國關稅政策．如何協助傳統產業及中小企業因應措施」座談會。

新營產業園區廠商協進會建議，政府應鼓勵出口，簡便報關程序，嘉惠保稅區外廠商。

柳營科技環保園區廠商協進會表示，目前美國限制進口中國商品，可能出現對台廠轉單效應，但中小企業若接單就要擴大投資，需要政府明確政策支持。

財政部指出，若業者在安平港報關有困難，可直接聯絡關務署嘉南分關，以單一窗口服務台南廠商，政府也會雨天撐傘；財政部同時呼籲八大公股行庫放寬貸款門檻，莫僅以當下訂單判斷，應視長期發展提供適當額度。

台南市政府表示，市府將與中央合作，協助廠商申請轉型補助與優惠貸款；經濟部表示，將擴大通路發展，協助業者商品進入國外實體通路。

財委會召委、民進黨立委賴惠員說，當美國政府提高對中國關稅，台灣企業不只面對市場萎縮壓力，更可能遭遇洗產地連坐風險；這場全球貿易風暴，政府絕不能讓企業單打獨鬥。

賴惠員也支持行政團隊提出「出口供應鏈支持方案」，包含利息補貼、稅務寬緩、融資保證、外銷行銷補助等逾新台幣880億元措施，且要求落實速度與執行成效；她表示，每一筆資源都要用在刀口上，真正幫助企業撐過關稅風暴，升級轉型。

川普 關稅

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