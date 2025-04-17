因應美國關稅戰 紐西蘭議員籲台冷靜考慮對策

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聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
紐西蘭國會跨黨派台灣友誼小組成員今（17日）在外交部舉行記者會，被問到關稅和貿易問題，首席團長史密斯（Stuart Smith，左四）表示，紐西蘭和美國政府追求的公平貿易關係的目標是一致的。記者張文馨／攝影
紐西蘭國會跨黨派台灣友誼小組成員今（17日）在外交部舉行記者會，被問到關稅和貿易問題，首席團長史密斯（Stuart Smith，左四）表示，紐西蘭和美國政府追求的公平貿易關係的目標是一致的。記者張文馨／攝影

紐西蘭國會跨黨派台灣友誼小組成員今（17日）在外交部舉行記者會，被問到關稅和貿易問題，首席團長史密斯（Stuart Smith）表示，紐西蘭和美國政府追求的公平貿易關係的目標是一致的，而台灣跟紐西蘭都是貿易國家，都仰賴進出口，也同樣以公平自由貿易為共同目標。

紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）日前提議成立新聯盟來對抗全球出口限制，由跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）成員國與歐盟（EU）成員國組成。

美國總統川普在2017年上任後，退出「跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定（TPP）；接著，TPP改組為CPTPP；中國大陸與台灣於2021年9月先後申請加入CPTPP，目前還沒有具體進展。

被問到CPTPP結合歐盟來應對美國總統川普主導的對等關稅，史密斯表示，紐西蘭想要的，跟川普政府想要的是一樣的，就是被公平對待；無論簽署什麼貿易協定或有什麼樣的貿易關係，都是基於公平公正的基礎。

史密斯表示，每個國家的人口規模不同，消費總量也不一樣，在貿易談判時，應該要關注平均消費量，而非整個國家的數字；而紐西蘭支持基於公平自由的貿易，尊重市場機制決定。

史密斯提到，台灣和紐西蘭都是貿易國家，都仰賴進出口。

針對台灣申請加入CPTPP，他說，所有人都必須是可靠的貿易夥伴，在對等關稅政策橫掃全球的狀態下，不知道未來會如何發展，但他認為，川普追求公平貿易的出發點很好，他補充，這不是支持對等關稅政策，而台灣現在能做的就是冷靜觀察局勢發展，再考慮因應措施。

川普 紐西蘭 關稅

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