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美國對台課徵32%關稅 卓榮泰：我真的差一點昏倒

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
行政院長卓榮泰（圖）出席全國工業總會會員代表大會致詞，表示聽到美國對台灣課徵32％關稅，卓榮泰：「我真的差一點昏倒」。記者曾學仁／攝影
行政院長卓榮泰（圖）出席全國工業總會會員代表大會致詞，表示聽到美國對台灣課徵32％關稅，卓榮泰：「我真的差一點昏倒」。記者曾學仁／攝影

全國工業總會第13屆第2次會員代表大會，下午在台北國際會議中心舉行，行政院長卓榮泰、經濟部長郭智輝、內政部次長吳堂安出席致詞，並邀請鴻海科技集團董事長劉揚偉以「AI產業」專題演講。

卓榮泰出席致詞表示聽到美國要課台灣32％關稅時，感到非常震驚，相信很多人也都非常震驚，「我真的差一點昏倒，我的昏倒不是對那個數字而已」，而是行政院過去好幾個月以來都在關注美國的政治發展，並推估關稅最高就是30％，但沒想到最後宣布是32％，因此行政院才延後一天做出回應。

卓榮泰強調行政院祭出880億元產業支持方案，原本預定14日就要對外宣布產業支持方案的申請條件、程序，以及時間，但近期密集與產業座談美國對等關稅影響，產業界希望880億的產業支持方案中可以多增加一些項目，希望可以擴大面向，為了廣納業界意見，因此延至下周一（21日）公布，並在下周四（24日）的行政院會提出產業支持方案的特別條例，送立法院審議。

全國工業總會會員代表大會，工總理事長潘俊榮（右二）針對美國總統川普祭出關稅議題時表示川普是商人，應該找商人去談，工總有許多優秀的談判人才，建議行政院長卓榮泰（中）可透過產官學合作，讓台灣談判團隊陣容更強大。記者曾學仁／攝影
全國工業總會會員代表大會，工總理事長潘俊榮（右二）針對美國總統川普祭出關稅議題時表示川普是商人，應該找商人去談，工總有許多優秀的談判人才，建議行政院長卓榮泰（中）可透過產官學合作，讓台灣談判團隊陣容更強大。記者曾學仁／攝影
行政院長卓榮泰（左）出席全國工業總會會員代表大會致詞，表示聽到美國對台灣課徵32％關稅，卓榮泰：「我真的差一點昏倒」。記者曾學仁／攝影
行政院長卓榮泰（左）出席全國工業總會會員代表大會致詞，表示聽到美國對台灣課徵32％關稅，卓榮泰：「我真的差一點昏倒」。記者曾學仁／攝影
全國工業總會會員代表大會，下午在台北國際會議中心舉行，並邀請鴻海科技集團董事長劉揚偉（圖）以「AI產業」專題演講。記者曾學仁／攝影
全國工業總會會員代表大會，下午在台北國際會議中心舉行，並邀請鴻海科技集團董事長劉揚偉（圖）以「AI產業」專題演講。記者曾學仁／攝影

川普 關稅

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