美國對台課徵32%關稅 卓榮泰：我真的差一點昏倒

全國工業總會第13屆第2次會員代表大會，下午在台北國際會議中心舉行，行政院長卓榮泰、經濟部長郭智輝、內政部次長吳堂安出席致詞，並邀請鴻海科技集團董事長劉揚偉以「AI產業」專題演講。

卓榮泰出席致詞表示聽到美國要課台灣32％關稅時，感到非常震驚，相信很多人也都非常震驚，「我真的差一點昏倒，我的昏倒不是對那個數字而已」，而是行政院過去好幾個月以來都在關注美國的政治發展，並推估關稅最高就是30％，但沒想到最後宣布是32％，因此行政院才延後一天做出回應。