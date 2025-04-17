卓榮泰：880億產業支持方案21日公布 24日提特別條例

行政院長卓榮泰17日出席全國工總會員代表大會時表示，該方案將納入產業意見，擴大增加項目，預計21日宣布整體支持方案內容，24日提出特別條例，未來將據此編列特別預算，即時啟動並交由相關部會共同執行。

卓榮泰指出，台灣是在美國首波進行談判行列當中，原來在一開始75個國家中我們本來只是在談判隊伍中，但現在我們已經取得首波談判的機會，卓坦言自己在4月3日清晨聽到美國公布的32%關稅數字時自己也差點昏倒，但昏倒的點是行政團隊過去好幾個月一直關注著美國發展，預估的數字從低到高都有做推估，當時最高預估是30％，但沒想到最後出來的是32%的極高數字，因此也在當下就決定把原本已經擬定好的策略，往後延一下下，在更完整個盤點產業支持計劃。

卓榮泰也說，政府也立刻彙整出三大方向，第一是支持產業、第二是備妥方案、第三就是隨時啟動談判。對於880億產業支持方案，還需要納入更多產業界的需求，外界也希望能夠擴大或是升級，因此政院將在下周一（21日）提出，下周四（24日）就會在行政院會提出完整特別條例，經立法院三讀後，政院就能立刻編列預算並即刻啟動還因應產業衝擊。

卓榮泰表示，雖然現在美國暫緩關稅，目前能夠稍稍舒緩，但無論如何，未來美國關稅應該會比現在稍稍調整，如何進行關稅調適是非常重要的，業界包括台積電（2330）、鴻海（2317）等廠商，會有越來越多高科技廠商到美國投資設廠，也有很多廠商會回到台灣來。

卓榮泰說，為了立足台灣根留台灣，政府必須提供更好的投資環境，大幅度改變水、電、土地、人才，以符合業界需求，「會讓穩定的能源成為大家心中不虞匱乏，也會引進更多大家需要人力進來補充我國勞力的不足」。只有把中小企業穩定住了，勞工朋友穩定住了，台灣才會真正成為經濟穩定的社會，要對外做更多多元市場發展，擴充國際市場，甚至國內的產業升級，才有足夠的本錢。

卓榮泰也宣布，原訂已編列的116億元中小微企業多元振興方案，未來將於880億元支持方案再加碼50億元，包括金融、降低成本、多元開發市場、輔導成立國外投資輔導團等，在國內針對中小微企業的努力，以及針對高科技產業去打世界盃的努力，這兩項是同等重要。

針對對美談判進度，卓榮泰說，台灣是在進行第一波談判的國家行列當中，這次重點討論到了對等關稅、排除非關稅貿易障礙、出口管制，出口管制當中又包括反傾銷、違規轉運等工作，政府現已全面啟動反傾銷相關工作，避免低價傾銷衝擊產業與國人的穩定，相信其有助於未來談判的表達。