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我列美首波談判行列 卓榮泰：880億元特別條例下周送立院

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
行政院長卓榮泰今天預告下周四行政院會將提出產業支持方案特別條例。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰今天預告下周四行政院會將提出產業支持方案特別條例。圖／行政院提供

美國對台灣開徵32％的對等關稅，但延後90天實施，目前台美正在進行談判程序，雖然不清楚最後談判結果，但行政院日前提出的880億元產業支持方案還是會繼續推動，行政院長卓榮泰17日表示，產業支持方案的特別條例下周四（24日）就會提出，送立院審議，特別預算也可以隨時啟動。

卓榮泰17日出席工總會員代表大會，他在致詞時表示，現在大家最關心的是美國關稅新政策目前發展及影響，很慶幸的是台灣在美國首波談判國家行列，比預期中的還好。

卓榮泰表示，針對美國關稅政策，行政院一開始就已設定因應策略，無論如何先穩定國內產業，再進行談判事務，因此支持產業、備妥方案、隨時啟動談判就是此次因應工作的三個方向。

同時，卓榮泰指出，經濟部首先啟動與產業界的對話，賴總統及他個人，也分別前往台中、彰化、高雄、屏東等地與產業界溝通，了解產業在這波關稅變化中可能受到的衝擊與受傷程度，用以調整行政院的支持方案。

由於收到很多產業界的意見，因此推遲原訂14日宣布支持方案的時間，卓榮泰說，因納入產業界的意見，微調方案，因此下周一才會公布產業支持方案的內容、下周四行政院會則會提出特別條例，送立法院審議，依此特別條例編定特別預算，再送立法院通過，爭取到特別預算後，經濟部、勞動部、農業部及其他相關部會，即可共同執行產業支持方案，協助產業渡過衝擊。

卓榮泰說，雖然美國的對等關稅推遲90天生效，但不會影響政府相對應的工作項目與進度。

卓榮泰還提到，美國對中國大陸的關稅提高非常多，將導致中國很多貨品向各地流竄，包括台灣，可能形成規轉運、低價傾銷等情形，對產業安定是很大的威脅，財政部關務系統會全面啟動，解決違規轉運及洗產地等問題。

卓榮泰 川普 行政院 關稅

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