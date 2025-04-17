我列美首波談判行列 卓榮泰：880億元特別條例下周送立院

美國對台灣開徵32％的對等關稅，但延後90天實施，目前台美正在進行談判程序，雖然不清楚最後談判結果，但行政院日前提出的880億元產業支持方案還是會繼續推動，行政院長卓榮泰17日表示，產業支持方案的特別條例下周四（24日）就會提出，送立院審議，特別預算也可以隨時啟動。

卓榮泰17日出席工總會員代表大會，他在致詞時表示，現在大家最關心的是美國關稅新政策目前發展及影響，很慶幸的是台灣在美國首波談判國家行列，比預期中的還好。

卓榮泰表示，針對美國關稅政策，行政院一開始就已設定因應策略，無論如何先穩定國內產業，再進行談判事務，因此支持產業、備妥方案、隨時啟動談判就是此次因應工作的三個方向。

同時，卓榮泰指出，經濟部首先啟動與產業界的對話，賴總統及他個人，也分別前往台中、彰化、高雄、屏東等地與產業界溝通，了解產業在這波關稅變化中可能受到的衝擊與受傷程度，用以調整行政院的支持方案。

由於收到很多產業界的意見，因此推遲原訂14日宣布支持方案的時間，卓榮泰說，因納入產業界的意見，微調方案，因此下周一才會公布產業支持方案的內容、下周四行政院會則會提出特別條例，送立法院審議，依此特別條例編定特別預算，再送立法院通過，爭取到特別預算後，經濟部、勞動部、農業部及其他相關部會，即可共同執行產業支持方案，協助產業渡過衝擊。

卓榮泰說，雖然美國的對等關稅推遲90天生效，但不會影響政府相對應的工作項目與進度。

卓榮泰還提到，美國對中國大陸的關稅提高非常多，將導致中國很多貨品向各地流竄，包括台灣，可能形成規轉運、低價傾銷等情形，對產業安定是很大的威脅，財政部關務系統會全面啟動，解決違規轉運及洗產地等問題。