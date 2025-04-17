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政府與美方談判 工總理事長潘俊榮建議邀產業代表參與

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
工總理事長潘俊榮。圖／聯合報系資料照片
工總理事長潘俊榮。圖／聯合報系資料照片

全國工業總會17日舉行第13屆第2次會員代表大會，工總理事長潘俊榮針對美國總統川普祭出關稅議題時表示，政府將組團隊去和美國談判，相信陣容一定很堅強。但他認為，川普是商人，應該找商人去談，工總有許多優秀的談判人才，建議行政院長卓榮泰可透過產官學合作，讓台灣談判團隊陣容更強大。

卓榮泰隨後在致詞時則回應潘俊榮，行政院現在要組的談判團隊，人選一定是最高機密，不可以公開名單，但他一定會私下向工總請教。

潘俊榮致詞時表示，卓榮泰曾說美國關稅戰的第一時間，他差點就暈倒，「我們企業界是嚇倒」，在這種緊急狀況下，卓榮泰已組隊要去和美國談判，相信陣容一定很堅強。但他強調，這時正時產官學界綁在一起的時候，尤其工總有許多優秀的談判人才。

潘俊榮說，川普是商人，應該找一些商人去談判，例如工總副理事長秦榮華，身為敏實集團創辦人，過去和共產黨有很多談判經驗，相信和美國人談判也沒問題；另外是監事會召集人、聯華（1229）集團副董事長苗豐盛，曾經長居美國25年以上，對美國人心態、文化相當了解；還有自哈佛經濟系學成歸國的東和鋼鐵（2006）董事長、工總副理事長侯傑騰，都是非常優秀的人才，他特別推薦給經濟部長郭智輝、卓榮泰參考，讓臺灣談判團陣容更強大。

潘俊榮提到，郭智輝是商人出身，絕對會保護企業利益，捍衛臺灣，讓產業不會受苦受難，面對川普政策一變再變，臺灣「不要被美國牽著走」，過去新冠肺炎四年很多國家都倒了，臺灣在最艱困的時期還是堅持下來了，這一次也不用擔心，「在座每個人都在同一條船上，所以不要自私，我們要全力支持政府，讓行政院的船開得更穩、更順」，大家一起拚經濟，讓臺灣變得更好。」

川普 關稅

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