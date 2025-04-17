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沒想到！美對台課32％關稅 卓榮泰憶震驚心情：真的差點昏倒

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
行政院長卓榮泰（圖）17日在台北國際會議中心出席中華民國全國工業總會第13屆第2次會員代表大會，向與會來賓致詞。圖／中央社
行政院長卓榮泰（圖）17日在台北國際會議中心出席中華民國全國工業總會第13屆第2次會員代表大會，向與會來賓致詞。圖／中央社

行政院長卓榮泰日前在川普關稅新政策出爐前，才在臉書發文要國人「安心睡」挨批，今天在工總會員大會上親透露，他聽到美國要對台灣課徵32％關稅時，非常震驚，「我真的差一點昏倒」。

卓榮泰17日出席全工業總會第13屆武第2次會員代表大會致詞，自述聽到美國要課台灣32％關稅時的反應，他說，從4月3日凌晨聽到美國新的32%的對等關稅時，感到非常震驚，相信很多人也都非常震驚，「我真的差一點昏倒，我的昏倒不是對那個數字而已」，而是行政院過去好幾個月以來都在關注美國的政治發展，並推估關稅最高就是30％，但沒想到最後宣布是32％，因此行政院才延後一天做出回應。

因應美國對等關稅政策，行政院祭出880億元產業支持方案，卓榮泰表示，原本預定14日就要對外宣布產業支持方案的申請條件、程序，以及時間，但近期密集與產業座談美國對等關稅影響，產業界希望880億的產業支持方案中可以多增加一些項目，希望可以擴大面向，為了廣納業界意見，因此延至下周一（21日）公布，並在下周四（24日）的行政院會提出產業支持方案的特別條例，送立法院審議。

卓榮泰 川普 關稅

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