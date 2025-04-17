美台關稅談判進度 彰化廠商懇求政府定期公開最新資訊

美國關稅戰，台灣不在第一波談判名單，經濟部長郭智輝稱台美談判進度超越列入第一波名單的日、韓。今彰化的工業區多名廠商要求政府定期公布美台談判進度，讓廠商安心，大概知道下一步要怎麼做。

政府再三向國人宣布，台灣在美台關稅談判名單的第一批，行政院長卓榮泰上周六（4月12日）到彰濱工業區進行產業傾聽之旅，稱台灣在第一批談判名單，政府已和美方視訊協商並「氣氛是健康的」。隨著美方釋出越來越多訊息，台灣並不在第一波談判名單。經濟部長郭智輝昨表示，台灣雖不在第一波名單但談判進度超越日、韓。

立法院經濟委員會今在芳苑工業區服務中心，舉辦彰化縣產業園區考察座談會，今在舉行，工業區廠商聯合總會副理事長董正宗說，面對美國實施高關稅政策，廠商和民眾都很擔心，政府應每周或定期公布最新談判進度及內容，讓廠商和人民知道未來怎麼做、政府沒閃避，這樣大家才會安心，不是像現在大家都不安心、不知如何是好。

芳苑產業園區廠協會理事長李鴻嘉表示，政府應定期公布最新讓廠商知道美台談判進度，不然現在廠商陷入求助無門的無助感，他的廠商朋友因美國公布對台關稅32%，製作好了的產品出不去，目前雖在暫緩期90天內的10%關稅，對廠商來講是壓縮獲利空間忍痛出貨；希望政府隨時更新談判進度好讓廠商知道能怎麼辦比較好。

立法委員謝衣鳯主持今天座談會，她說，不管是不是在第一波談判名單內，能展開談判就是好事，政府應定期公開最新談判進度和內容可協助廠商調整、適應、因應未來的美對台政策，她在立法院將努力促成政府公開最新談判訊息給民眾知道。