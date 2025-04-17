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汽車關稅貨物稅有望調降？政院：談判考量國家最大利益

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影

台美展開對等關稅談判，外界關注進度是否推進，行政院指出，雙方已於11日進行視訊會議，且期待近期能針對對等關稅、非關稅貿易障礙持續協商，至於台灣是否調降汽車、零組件的關稅及貨物稅則在研擬中，未定案，會考量國家最大利益進行談判。

另針對880億元產業支持方案特別條例研擬進度，李慧芝說明，這兩周行政院長卓榮泰與賴清德總統分別聽取第一線產業業者心聲，方案會持續納入業者們的想法，並持續調整當中。

行政院發言人李慧芝今天主持行政院會後記者會時指出，台美雙方都期待接下來有進一步、後續的對話，加強與美國之間的經貿合作，但諸如誰領軍、怎麼談、何時談等談判細節，基於國際談判慣例與雙方默契，便不多做說明。

李慧芝說，請大家放心，政府一定會有最適合、最好的安排，並適時跟大家做說明。

針對非關稅貿易障礙談判，是否可能損及農漁民權益，李重申，每個國家在談判時都會確保各自國家利益，政府將衡平考量民眾的消費習慣、健康、國際標準來據理力爭，說明國內的狀況，在台美雙方互利共贏的基礎上，繼續與美國政府進行更有效、更有幫助的溝通與合作，為國家爭取最大的利益。

外界關注，政府是否針對調降汽車、零組件的關稅與貨物稅，財政部關務署副署長蘇淑貞說，關稅調降涉及國內相關產業政策與產業發展，需要與經濟部通盤考量相關因素。

另針對880億元產業支持方案特別條例研擬進度，李慧芝說明，方案會持續納入業者們的想法，因此特別條例還有需要調整的地方，卓揆已指示政委林明昕持續督導部會調整，希望儘速通過，到立法院也能獲得朝野黨團支持。

她表示，協助產業升級轉型的政策並非補貼，許多國家都有支持產業升級的政策，政院會在相關制度與規定下提供協助。

川普 關稅

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