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藍籲農產品不能零關稅

聯合報／ 記者張文馨屈彥辰／台北報導
國民黨立院黨團幹事長王育敏（中）、立委張嘉郡（右）、涂權吉（左）昨天舉行記者會，指賴清德總統昨是今非，擔心會用國人的健康當籌碼去做交易，呼籲賴總統要堅守國人的健康作為談判原則跟底線。記者許正宏／攝影
國民黨立院黨團幹事長王育敏（中）、立委張嘉郡（右）、涂權吉（左）昨天舉行記者會，指賴清德總統昨是今非，擔心會用國人的健康當籌碼去做交易，呼籲賴總統要堅守國人的健康作為談判原則跟底線。記者許正宏／攝影

美國對等關稅政策衝擊全球，美國公布的第一波優先談判五國內沒有台灣，外交部長林佳龍昨表示，對美談判已展開，在項目和內容都有進度，台灣會針對美方在談判中關切的事項，提供更多資料答覆。

曾任日本經濟產業大臣的眾議員西村康稔倡議，日本應推動台日美「半導體鐵三角」並團結在一起，並以半導體安全保障的思維說服美國總統川普

媒體昨天詢問日本駐台代表片山和之，對美關稅談判，台日能不能一起談？

片山和之表示，赤澤亮正即將訪問美國參與雙邊談判，端看談判成果如何，就可以考慮這些建議。

美國總統川普宣布對等關稅政策之前，美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）向國會、白宮提交今年度對外貿易障礙的評估報告，直接點名我國對美豬、美牛、馬鈴薯、稻米、基改食品等限制，為不必要的貿易障礙，要求我國應調整政策。

我國農漁民憂心美國農漁產品因零關稅大舉攻進台灣市場，形同「滅農又滅漁」。國民黨立院黨團昨天公開聲援農漁民，提醒賴政府不能犧牲農民權益，農產品不能零關稅。

國民黨團副書記長王育敏提出「三不」：農產品不能零關稅；國人健康不能被交易，賴清德過去說要給國人選擇權，標示產地就是給國人選擇權；基改食品不能進校園，這是對廣大學生基本健康維護，一寸都不能讓。

川普 林佳龍 王育敏 美豬 賴清德 關稅

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