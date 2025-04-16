談關稅新政影響 經濟部次長：台灣貿易依存高、相關談判已在進行

經濟部次長賴建信16日出席「全球百大創新機構頒獎典禮」時坦言，台灣在面臨當前的挑戰上，經濟部始終責無旁貸的依照總統的指示，積極推動幾個重要的工作來因應，而近日國內的產業現況，因為關稅新政而受到些許影響，這主要是因為台灣屬於一個貿易依存度極高的地方，基本上我們透過整合國家的力量，相關的談判都已經在進行之中，而他也呼籲科技大廠相互合作，以大帶小共同應對未來的挑戰，並持續推動國內外的技術交流和創新。

一年一度國際創新暨智財盛會「全球百大創新機構頒獎典禮」16日盛大舉行，主辦單位科睿唯安（Clarivate）每年透過深入的進行專利數據分析，並公布最新的「百大創新機構」報告，主動評估國際機構的創新能量，並表揚頂尖機構對於創新的堅持，以及他們所展現的絕佳創造力。而今年得獎的13 家臺灣機構，包括「工研院、台積電、鴻海、聯發科、廣達電腦、友達光電、台達電、緯創資通、瑞昱半導體、南亞科、華邦望子、華碩、中光電」。

科睿唯安副總裁暨全球智權策略長 Vasheharan Kanesarajah 表示，臺灣的企業機構在各方合作下，持續推動創新，以應對全球競爭。他特別恭喜多家獲獎的知名企業，包括台積電和聯詠科技等，他強調，多虧這些公司表現突出的技術和創新能力，推動不同產業在創新領域上持續的發展，也讓台灣在創新表現方面躋身於全球頂尖行列。

賴建信表示，臺灣的企業產業鏈發展成熟，多年的獲獎歷史也顯示出這些機構在科技創新方面的努力與成就。而經濟部面對最近市場的各種挑戰，也積極導入AI人工智能等技術來提升產業競爭力，事實上，台灣目前已有超過167萬家的中小企業，而在如今的科技環境中，這些公司也將形成很強大力量。而經濟部在未來也將繼續加強對人工智慧（AI）及其他新興科技的應用，團隊也為了培養20萬名AI人才，制定各種措施及策略，期許大家能夠通過更多的合作與創新，一起為未來的經濟增長注入更多動力。