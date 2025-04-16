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美財長透露首輪談判名單「未見台灣」 政院：近期再次協商對等關稅
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）透露，英國、澳洲、日本、南韓和印度將被列為優先進行關稅談判的國家。面對台灣並不在名單之中，對此，政院人士指出，我方4月11日進行視訊會議，雙方的對話已經順利啟動，雙方也都有表達期待在近期內就前述議題進行後續協商，行政團隊也會適時向國人報告。
據外媒報導，貝森特向盟友透露，在90天的對等關稅寬限期內，他將優先考慮英國、澳洲、日本、南韓和印度五個國家作為首要談判目標，並已與這些國家的官員進行了接觸。
然在這份名單之中台灣並不在其中，對此，政院人士表示，我方經貿談判團隊與美國相關官員已於4月11日進行視訊會議，雙方的對話已經順利啟動，進行建設性對話，就台美對等關稅、非關稅貿易障礙、包括出口管制在內的其他多項經貿議題進行意見交換，雙方也都有表達期待在近期內就前述議題進行後續協商，行政團隊也會適時向國人報告。
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