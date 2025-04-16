快訊

疑掃墓起火…男全身慘遭火吻 最後一刻手機求救成遺言

桃園擱淺海豚死前曾二度中彈 專家解剖曝驚人發現：不死也半條命

日美聯演針對台海場景？陸國防部：軍事挑釁將付出難以承受代價

台美關稅談判 藍委籲人民健康不能被交易談判

中央社／ 台北16日電

美國宣布對台課徵對等關稅，國民黨團副書記長王育敏今天表示，呼籲政府不可以拿美國來恐嚇人民，堅持農產品絕對不零關稅，對食安標示、基改食品禁入校園一寸都不能讓，民眾健康絕對不能被交易、談判和犧牲。

國民黨立法院黨團副書記長王育敏、國民黨立委張嘉郡、涂權吉、蘇清泉等人，今天在立法院國民黨團召開記者會指出，美國總統川普宣布將對全球貿易夥伴課徵對等關稅，國民黨團強烈要求民進黨政府不能把農民生計、食品安全做為談判籌碼，必須堅守底線，一寸都不能讓，否則台灣將會「滅農」。

王育敏表示，川普提出對等關稅政策，總統賴清德已宣示要排除非關稅貿易障礙，農民非常擔心是否將對美降關稅，讓更便宜的美國農產品大舉進口。在食安部分，如果美方提出基改食品不得標示，就真的不能標示嗎，這對學童健康衝擊影響非常深遠。

王育敏提到，民眾的健康不可以談判、也不是籌碼，民眾的健康是賴政府必須要堅守捍衛的原則底線，一寸都不可退讓。國民黨團要求賴政府「不可以拿美國來恐嚇人民」，更不應該犧牲民眾健康。

王育敏談及，農民權益不能被犧牲，這波關稅衝擊如果大幅降低美國農產品關稅、甚至零關稅，最後真的會變成「滅農」。國民黨團力挺農民到底，堅持農產品絕對不零關稅，其次對於民眾健康守護，絕對不能被交易、談判和犧牲，對食安標示、基改食品禁入校園，堅持一寸都不能讓。

張嘉郡強調，拒絕農產品零關稅進口，避免美國農產品大舉壓境。拒絕取消萊豬標示，農業部一定要挺住，維護民眾食安選擇權益。同時要拒絕降低農藥殘留標準，台灣一直努力控制用藥、受藥標準，如果因美國壓力而退讓，這讓本地農民無所適從。

涂權吉表示，非常擔心美豬去標示、美牛全面開放內臟與稻米零關稅等議題會變成零關稅籌碼，農業部對美方點名要開放項目，迄今仍未有動作。稻米一旦採取零關稅，台灣稻米將會崩盤，稻農失業、最後滅農；養豬協會也特別提到，美豬標示一定要守住，否則民眾要支持台灣豬都沒有辦法。呼籲美豬產地標示不能退讓，美國米也不能放行。

蘇清泉指出，提醒賴政府，未來萬一實施零關稅，美國農畜產品全部零關稅進到國內市場，台灣農業會崩盤，政府必須要有因應措施，如果美豬進口，屆時連萊克多巴胺最大殘留容許值都全面解禁，對民眾食安會有相當的疑慮。國民黨團絕對沒有辦法接受，堅持按現有規定來規範。

川普 關稅

延伸閱讀

日本首相顧問：對美關稅談判 日本「有很多牌可打」

影／憂台美農產關稅降為零 國民黨呼籲賴總統堅守國人健康

落實豬肉產地、萊劑標示遭美國關切 衛福部表態了

遭控擋預算阻陽明山滅火 王育敏：松山海豚不適合救災別不懂裝懂

相關新聞

恐被迫接受美債倒債 台灣外匯存底投資危機浮現

所謂「債多不愁」，意思是當借錢的人借得愈多，反而是債主才要擔心欠錢者不還，美國公債現在就有這種味道。台灣中央銀行持有的外匯存底超過八成買美債，近日傳出美國有意發行百年零息公債，台灣恐怕被迫埋單。行政院長卓榮泰4月15日被問到此事時說，「內部有準備，很多選項都列在裡面」，聽來不妙。

郭智輝6點起床吃苦說 王世堅：我4點半起床這不叫吃苦

因應美國對等關稅，經濟部長郭智輝日前在立法院說，以前他可以睡到上午8點，現在要上班6點就要起床，也是吃苦當吃補，引發不知民間疾苦質疑。民進黨立委王世堅今天表示，他都凌晨4點半起床，年紀越大睡的越少，這不叫吃苦，除非貪睡的人才是吃苦。

川普關稅緩衝90天 胡忠一與屏東蘭花業座談：時間足夠內部調整

川普關稅戰，美國是台灣蘭花出口第一大國，農業部次長胡忠一今到屏東農業科學園區與蘭花業者座談，胡忠一說，本來周一公布相關措施，後來因為這幾天，已獲跟美國允許第一批談判對象，最近會有結果，行政院會在下周一公布，包括蘭花產業等相關措施。

昔批馬英九「拿美國來恐嚇人民」 國民黨團：回送賴清德

美國關稅衝擊全球，我國農漁民擔憂美國農漁產品因零關稅，大舉進入台灣市場，衝擊本國農漁業。國民黨立院黨團今日舉行記者會，呼籲政府不能犧牲農民權益。黨團副書記長王育敏點名賴清德總統，不可以拿美國威脅人民，而她與立委張嘉郡等都強調，農產品不能零關稅。

影／美優先談判不含台灣？林佳龍：已經正式展開談判中

美國川普祭出對等關稅政策，世界各國紛紛前往談判，而據外媒報導美國財政部長貝森特指出將優先考慮英國、澳洲、日本、韓國和印度5個國家做為首要談判目標。外交部長林佳龍今天出席「從昭和到令和：當代日本的轉變」 新書發表會，在會前受訪時他表示台美已開始進行談判，不論就談的項目，還有涉及內容，都已經有一些進度。

林佳龍：對美談判有進展 正答覆美方關切事項

美國對等關稅政策衝擊全球，公布的第一波優先談判5國內沒有台灣，外交部長林佳龍表示，對美談判已展開，在項目和內容都有進度，台灣會針對美方在談判中關切的事項，提供更多資料答覆。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。