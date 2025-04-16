政院：台美皆盼近期再次協商對等關稅

美國暫緩多國高額@@@對等關稅@@@90天，華爾街日報報導，美國將英國、澳洲、日本、韓國和印度列為首輪優先談判國家。外界關注台美談判進度，政院人士今天說，台美已於11日進行視訊會議，且都期待近期能針對對等關稅、非關稅貿易障礙進行後續協商。

美國對等關稅政策引起國際關注，行政院經貿談判辦公室日前曾證實，台灣經貿談判團隊11日與美國相關官員進行視訊會議，就台美對等關稅、非關稅貿易障礙以及出口管制在內等經貿議題交換意見，近期也將再協商。

不過，華爾街日報報導，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）點名5國將被列為首輪優先談判的國家，包括英國、澳洲、日本、韓國和印度，台灣沒有在名單內。

對此，政院人士指出，台灣經貿談判團隊與美國相關官員已於11日進行視訊會議，雙方的對話已經順利啟動，進行建設性對話，針對台美對等關稅、非關稅貿易障礙、包括出口管制在內等其他多項經貿議題交換意見。

政院人士說，雙方也都有表達期待在近期內就前述議題進行後續協商，行政團隊會適時向民眾報告。