川普關稅緩衝90天 胡忠一與屏東蘭花業座談：時間足夠內部調整

川普關稅戰，美國是台灣蘭花出口第一大國，農業部次長胡忠一今到屏東農業科學園區與蘭花業者座談，胡忠一說，本來周一公布相關措施，後來因為這幾天，已獲跟美國允許第一批談判對象，最近會有結果，行政院會在下周一公布，包括蘭花產業等相關措施。

座談會不開放，僅開放次長胡忠一致詞、胡忠一會前媒體聯訪，胡忠一說，這是第三場跟蘭花業者座談，聽取產業需求。川普政府後來宣布90天緩衝期，這90天，足夠內部調整，從育苗、生產，強化體質、到國內外行銷，可以做通盤檢討，善用在國外生產基地、增加競爭力，確保蘭花農民生產收益。

農業部指出，去年花卉產值185億元、外銷值65.4億元，蘭花外銷值61億元、蝴蝶蘭外銷值49.4億元，其中美國為19.7億元，占我國輸出近4成。

胡忠一說，談判代表已在美國，台灣每天都有相關資訊提供，蝴蝶蘭為中心策略已研擬好，三大方向，產業輔導，首先金融支持，補貼利息，成本降低。第二提升競爭力，提升體質，育種生產方面、溫室智慧化、冷鏈、包裝與技術輔導等，最後美國國內行銷，開拓美國之外新市場，國內如何促進更多消費者使用蝴蝶蘭等花卉，品質提升。

胡忠一說，180億作為農業方面支柱，金融協助編24億，提升產業競爭力編84億元，促進國內外行銷編72億，加起來180億元，預算還會看談判結果，再來做調整，蘭花產業成為更韌性、更強的產業。

胡忠一說，美國市場，蝴蝶蘭台灣是占第一，占美國市場46％。第二是荷蘭，原本關稅32％時，荷蘭只要20％，對台灣來說有相當壓力，現在降為10％，在這樣情況下，台灣有絕對優勢，因為台灣的品種跟研發能力是全世界最強，台灣出口大苗出去，在美國可以很快進入市場，馬上可以開花，美國市場，台灣蝴蝶蘭比荷蘭每一株多0.2美金，約台幣6到7元。

胡忠一說，台灣蘭花業者很用心，品種權跟歐盟、日本、越南，都有簽訂品種檢定書相互承認，品種獲得確保，也相當有自信，希望透過這次川普對等關稅問題，讓台灣的蝴蝶蘭業者，在美國市場能夠占最強地位。

台灣蘭花育種者協會秘書長楊怡萍說，目前有些業者受到影響，但都還在觀察期當中，也利用這次機會，更加深化產業，包含技術提升，品種檢測，利用這次逆風的局勢，再次重新盤整。