昔批馬英九「拿美國來恐嚇人民」 國民黨團：回送賴清德

美國關稅衝擊全球，我國農漁民擔憂美國農漁產品因零關稅，大舉進入台灣市場，衝擊本國農漁業。國民黨立院黨團今日舉行記者會，呼籲政府不能犧牲農民權益。黨團副書記長王育敏點名賴清德總統，不可以拿美國威脅人民，而她與立委張嘉郡等都強調，農產品不能零關稅。

王育敏說，賴總統擔任立委時，曾開記者會喊話前總統馬英九，「不可以拿美國來恐嚇人民」，現在要把這句話送回賴總統，不可以拿美國威脅人民。她強調農民權益不能被犧牲，並提到「三不」，農產品不能零關稅；國人健康不能被交易，賴清德過去說要給國人選擇權，標示產地就是給國人選擇權；基改食品不能進校園，這是對廣大學生基本健康維護。一寸都不能讓。

張嘉郡說，美國農產品大軍壓境，農業部準備好了嗎？台灣農產品進口金額高達36.9億美元，約合上千億台幣，台灣出口到美國才8.9億美元。台灣百萬戶農戶中有三成農戶都是種植稻米，這讓台灣農民很擔憂，美國也是大宗稻米出口國，假如擴大進口，將近三成農戶都會受影響，這可能變成滅農。

張嘉郡表示，根據農業統計，最大宗出口農漁產品為吳郭魚、毛豆、蝴蝶蘭、虱目魚、鬼頭刀、鱸魚等，每年出口金額數十億，如果美國全面恢復32%關稅，台灣產品競爭力在哪裡？呼籲拒絕農產品零關稅進口，支持關稅談判，但農業太弱勢。拒絕取消萊豬標示，農業部一定要挺住農民，目前一切都是符合WTO的規範，不理解為何我國會被逼迫要取消產地標章。

張嘉郡強調，拒絕降低農藥跟藥物殘留的標準，好不容易才建立起來的規範，假設因美國壓力退讓，消費者無所適從，本地守法的農民到底要怎麼樣適應，不能讓守法變成吃虧。

國民黨立委涂權吉表示，這次關稅衝擊令他的選區內的農民不安，美國貿易代表署向國會、白宮提交2025對外貿易障礙的評估報告，點名我國對美豬、美牛、馬鈴薯、稻米、基改食品等限制為不必要的貿易障礙，要求我國調整政策。因此非常擔心美豬去標示，美牛進一步開放內臟，稻米零關稅等，會不會成為對等關稅談判籌碼。

涂權吉提到，他在昨日質詢中，發現行政院長卓榮泰、農業部長陳駿季、經濟部長郭智輝還有行政團隊，顯然對美方點名的非關稅談判項目未有準備。他呼籲美國豬肉產地標示不能退讓，還有80幾天時間，同島一命，台灣加油。

國民黨立委蘇清泉表示，川普一變再變，我方要跟著起舞，還是要冷靜一點？這次關稅對屏東、嘉義、雲林衝擊嚴重，屏東最嚴重的是毛豆，台灣毛豆一年銷往美國6千多公噸，裡面屏東占比50多%，再來是蘭花、吳郭魚、鬼頭刀，這會讓農漁民血本無歸。毛豆利潤10%上下，所以現在的關稅就10%，等於沒有利潤。

蘇清泉說，農業部這次爭取180億紓困，他昨日質詢卓榮泰時，問這180億要幹嘛，卓揆說要補貼關稅、做冷鏈、更新設備、種苗改善，令他忍不住喊「這180億是台幣，不是美元，好像可以做很多事」。 從零關稅開始談，如果豬肉、雞肉、稻米、大豆、小麥都是零關稅，「台灣會崩盤」，一定要有措施保障農民，從零關稅開始談，當然要往上加，政府要有很好的配套。