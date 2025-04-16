快訊

NBA／巴特勒轟38分、柯瑞包辦最後10分 勇士破附加賽魔咒搶下第7種子

德國杜絕納粹！「取消文化」竟會加速民主崩解？

國民黨大罷免連署被重辦 盧秀燕喊話賴清德：萬萬不可

昔批馬英九「拿美國來恐嚇人民」 國民黨團：回送賴清德

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
美國關稅衝擊全球，我國農漁民擔憂美國農漁產品因零關稅，大舉進入台灣市場，衝擊本國農漁業。國民黨立院黨團今日舉行記者會，呼籲政府不能犧牲農民權益。黨團副書記長王育敏點名賴清德總統，不可以拿美國威脅人民，而她與立委張嘉郡等都強調，農產品不能零關稅。記者屈彥辰／攝影
美國關稅衝擊全球，我國農漁民擔憂美國農漁產品因零關稅，大舉進入台灣市場，衝擊本國農漁業。國民黨立院黨團今日舉行記者會，呼籲政府不能犧牲農民權益。黨團副書記長王育敏點名賴清德總統，不可以拿美國威脅人民，而她與立委張嘉郡等都強調，農產品不能零關稅。記者屈彥辰／攝影

美國關稅衝擊全球，我國農漁民擔憂美國農漁產品因零關稅，大舉進入台灣市場，衝擊本國農漁業。國民黨立院黨團今日舉行記者會，呼籲政府不能犧牲農民權益。黨團副書記長王育敏點名賴清德總統，不可以拿美國威脅人民，而她與立委張嘉郡等都強調，農產品不能零關稅。

王育敏說，賴總統擔任立委時，曾開記者會喊話前總統馬英九，「不可以拿美國來恐嚇人民」，現在要把這句話送回賴總統，不可以拿美國威脅人民。她強調農民權益不能被犧牲，並提到「三不」，農產品不能零關稅；國人健康不能被交易，賴清德過去說要給國人選擇權，標示產地就是給國人選擇權；基改食品不能進校園，這是對廣大學生基本健康維護。一寸都不能讓。

張嘉郡說，美國農產品大軍壓境，農業部準備好了嗎？台灣農產品進口金額高達36.9億美元，約合上千億台幣，台灣出口到美國才8.9億美元。台灣百萬戶農戶中有三成農戶都是種植稻米，這讓台灣農民很擔憂，美國也是大宗稻米出口國，假如擴大進口，將近三成農戶都會受影響，這可能變成滅農。

張嘉郡表示，根據農業統計，最大宗出口農漁產品為吳郭魚、毛豆、蝴蝶蘭、虱目魚、鬼頭刀、鱸魚等，每年出口金額數十億，如果美國全面恢復32%關稅，台灣產品競爭力在哪裡？呼籲拒絕農產品零關稅進口，支持關稅談判，但農業太弱勢。拒絕取消萊豬標示，農業部一定要挺住農民，目前一切都是符合WTO的規範，不理解為何我國會被逼迫要取消產地標章。

張嘉郡強調，拒絕降低農藥跟藥物殘留的標準，好不容易才建立起來的規範，假設因美國壓力退讓，消費者無所適從，本地守法的農民到底要怎麼樣適應，不能讓守法變成吃虧。

國民黨立委涂權吉表示，這次關稅衝擊令他的選區內的農民不安，美國貿易代表署向國會、白宮提交2025對外貿易障礙的評估報告，點名我國對美豬美牛、馬鈴薯、稻米、基改食品等限制為不必要的貿易障礙，要求我國調整政策。因此非常擔心美豬去標示，美牛進一步開放內臟，稻米零關稅等，會不會成為對等關稅談判籌碼。

涂權吉提到，他在昨日質詢中，發現行政院長卓榮泰、農業部長陳駿季、經濟部長郭智輝還有行政團隊，顯然對美方點名的非關稅談判項目未有準備。他呼籲美國豬肉產地標示不能退讓，還有80幾天時間，同島一命，台灣加油。

國民黨立委蘇清泉表示，川普一變再變，我方要跟著起舞，還是要冷靜一點？這次關稅對屏東、嘉義、雲林衝擊嚴重，屏東最嚴重的是毛豆，台灣毛豆一年銷往美國6千多公噸，裡面屏東占比50多%，再來是蘭花、吳郭魚、鬼頭刀，這會讓農漁民血本無歸。毛豆利潤10%上下，所以現在的關稅就10%，等於沒有利潤。

蘇清泉說，農業部這次爭取180億紓困，他昨日質詢卓榮泰時，問這180億要幹嘛，卓揆說要補貼關稅、做冷鏈、更新設備、種苗改善，令他忍不住喊「這180億是台幣，不是美元，好像可以做很多事」。 從零關稅開始談，如果豬肉、雞肉、稻米、大豆、小麥都是零關稅，「台灣會崩盤」，一定要有措施保障農民，從零關稅開始談，當然要往上加，政府要有很好的配套。

川普 漁民 美牛 美豬 賴清德 農民 關稅 馬英九

延伸閱讀

國民黨大罷免連署被重辦 盧秀燕喊話賴清德：萬萬不可

鏡民調／關稅衝擊 賴、卓不滿意度雙雙攀高5.2個百分點

國民黨號召聚集新北檢 晚間湧群眾怒喊：綠色恐怖、賴清德下台

【重磅快評】從台灣國到脫中入美 賴政府不演了

相關新聞

昔批馬英九「拿美國來恐嚇人民」 國民黨團：回送賴清德

美國關稅衝擊全球，我國農漁民擔憂美國農漁產品因零關稅，大舉進入台灣市場，衝擊本國農漁業。國民黨立院黨團今日舉行記者會，呼籲政府不能犧牲農民權益。黨團副書記長王育敏點名賴清德總統，不可以拿美國威脅人民，而她與立委張嘉郡等都強調，農產品不能零關稅。

影／美優先談判不含台灣？林佳龍：已經正式展開談判中

美國川普祭出對等關稅政策，世界各國紛紛前往談判，而據外媒報導美國財政部長貝森特指出將優先考慮英國、澳洲、日本、韓國和印度5個國家做為首要談判目標。外交部長林佳龍今天出席「從昭和到令和：當代日本的轉變」 新書發表會，在會前受訪時他表示台美已開始進行談判，不論就談的項目，還有涉及內容，都已經有一些進度。

林佳龍：對美談判有進展 正答覆美方關切事項

美國對等關稅政策衝擊全球，公布的第一波優先談判5國內沒有台灣，外交部長林佳龍表示，對美談判已展開，在項目和內容都有進度，台灣會針對美方在談判中關切的事項，提供更多資料答覆。

影／對等關稅將衝擊藥品？邱泰源：還沒發生不用擔心

美國總統川普宣布對等關稅政策下，雖然尚未針對藥品，但產業界和病團仍憂心影響用藥。衛福部長邱泰源今天前往立法院社會福利及衛生環境委員會報告及備質詢前受訪表示目前現況並沒有缺藥情形，相關準備也很充分，還沒發生的、不一定會發生的事，先不要擔心，會在健保範圍裡盡量給病人最好的藥。

郭智輝稱6點起床是吃苦 蔣萬安：民眾在意政府有沒有做好準備

川普關稅戰，總統賴清德先前公開場合提「吃苦當吃補」，事後刪影片；不過經濟部長郭智輝在立院受訪竟還稱「吃苦當吃補很正常..是台灣精神」，又說現在6點起床就是吃苦。北市長蔣萬安今被問此事說，民眾現在其實並不關心部長幾點起床，而是政府有沒有做好準備。

卓揆：台美談判 優先保護農漁民

美國提出對等關稅戰，各國與美方展開談判，立委憂心開放美豬、美牛是否會成為談判籌碼？農業部長陳駿季昨日在立法院答詢時強調，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。