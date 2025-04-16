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影／美優先談判不含台灣？林佳龍：已經正式展開談判中
美國川普祭出對等關稅政策，世界各國紛紛前往談判，而據外媒報導美國財政部長貝森特指出將優先考慮英國、澳洲、日本、韓國和印度5個國家做為首要談判目標。外交部長林佳龍今天出席「從昭和到令和：當代日本的轉變」 新書發表會，在會前受訪時他表示台美已開始進行談判，不論就談的項目，還有涉及內容，都已經有一些進度。
美國優先5國關稅談判不含台灣，外交部長林佳龍受訪時表示，已經正式展開台美之間有關關稅的談判，不論就談的項目，還有涉及內容，都已經有一些進度，因為在談判中，對方關心的問題也提出了答覆，會再針對他們特別關心的部分，再提供更多的資料。
另外也被問到國安會前秘書長吳釗燮助理何仁傑涉入共諜案，林佳龍指出案子在司法偵辦中，外交部會配合來偵辦，內部也啟動政風調查。
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