林佳龍：對美談判有進展 正答覆美方關切事項

美國@@@對等關稅@@@政策衝擊全球，公布的第一波優先談判5國內沒有台灣，外交部長林佳龍表示，對美談判已展開，在項目和內容都有進度，台灣會針對美方在談判中關切的事項，提供更多資料答覆。

美國財政部點名韓國、英國、澳洲、印度與日本為簽訂新貿易協議的優先對象，日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正（Ryosei Akazawa）將於16日訪問華府，會晤美國財政部長貝森特（Scott Bessent）及美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）。

對於沒有在優先五國關稅談判之列，林佳龍說，我方已經正式展開台美直接有關關稅的談判，不管就談的項目，還有涉及內容，都已經有一些進度。我方會再針對對方特別關心的部分，再提供更多的資料。

曾任日本經濟產業大臣的眾議員西村康稔倡議，日本應推動台日美的「半導體鐵三角」並且團結在一起，並以半導體安全保障的思維說服美國總統川普；有媒體詢問日本駐台代表片山和之，對美關稅談判，台日能不能一起談？

片山和之表示，赤澤亮正即將訪問美國參與雙邊談判，端看談判成果如何，就可以考慮這些建議。