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無薪假1682人 暫未反映美國關稅政策不確定性

中央社／ 台北16日電

勞動部今天公布最新減班休息統計，這期人數大減307人，以製造業減少最大宗，住宿餐飲業也有因去年0403地震實施的企業停止實施，相關統計數據也還未因美國關稅有明顯牽動。

勞動部今天公布因應景氣影響勞雇雙方協商減班休息（無薪假）事業單位計通報110家，實施人數1682人，與上期（4月1日）公布實施家數計123家，實施人數1989人相比，這次家數減少13家，人數減少307人。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉告訴中央社記者，以行業別來看，這次減少最多為製造業177人，其中金屬機電業2家專做機械製造、人數規模百餘人的企業因訂單回穩停止減班休息，其中1家提前停止。

不過，金屬機電工業有1家專做機械製造的百餘人企業因為訂單減少、申請實施，頻率為每月實施3天。

另外，王金蓉說，資訊電子業有1家從事半導體製造企業停止實施減班休息，人數約100多人，目前仍在跟員工協議及評估是否繼續實施；化學工業有1家100多人的塑膠製品企業申請1個月的減班休息，主因訂單減少。

除了製造業外，住宿餐飲這次也有明顯減少實施86人，王金蓉說，有1家花蓮住宿業者因為去年0403地震申請實施減班休息，這期停止實施70多人，但也仍在評估是否繼續申請。

美國擬對台灣課徵高額對等關稅，國內許多產業也擔憂恐受衝擊，王金蓉表示，關稅政策還有高度不確定性，相關統計數據還沒有因爲關稅有明顯牽動。

王金蓉說，勞動部已經主動聯繫部分廠商，廠商也回應仍在觀察變化以判斷後續如何因應，勞動部會密切監測減班休息跟資遣通報等數據、隨時因應。

王金蓉也提到，勞動部14日召開全國勞動行政首長聯繫會報，勞動部長洪申翰會中也有強調，減班休息是在景氣影響企業時，為避免雇主資遣勞工的嚴重影響勞工勞動權益的權宜措施，但地方政府若接獲雇主申請減班休息時，仍應該審視事業單位規模跟因應能力，來評估事業單位是否有必要實施減班休息必要。

王金蓉說，企業若未跟勞工協議就違法實施減班休息，可能未全額給付薪資給勞工，就有違反勞動基準法等法律責任，將依法開罰。

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