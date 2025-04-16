郭智輝稱6點起床是吃苦 蔣萬安：民眾在意政府有沒有做好準備
川普關稅戰，總統賴清德先前公開場合提「吃苦當吃補」，事後刪影片；不過經濟部長郭智輝在立院受訪竟還稱「吃苦當吃補很正常..是台灣精神」，又說現在6點起床就是吃苦。北市長蔣萬安今被問此事說，民眾現在其實並不關心部長幾點起床，而是政府有沒有做好準備。
蔣萬安今天蔣萬安今天上午出席環狀線北環段CF690Ｂ區段標工程動工，媒體問蔣今天幾點起床？蔣萬安笑稱，「呵呵呵...我都非常早起床」，媒體追問是否6點就起床？蔣回「當然」。
對於郭智輝稱6點起床就是吃苦。蔣萬安說，現在其實並不關心部長幾點起床，而是政府有沒有做好準備。到底有沒有把握這90天，美國暫停對等關稅期間，盤整各項資源、即刻與美方談判，為台灣爭取最有利條件。
蔣萬安說，民眾關心的，是接下來關稅談判能有最好的結果，減少產業衝擊及對民眾的傷害。其實民眾關心的不是政治口水，而是到底有沒有辦法真的照顧中小企業、照顧勞工。
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