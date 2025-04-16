快訊

2025年「穀雨」撞「復活節」！中西合璧開運禁忌一次看

常打哈欠、靠咖啡續命？睡眠醫學會警告：問題比你想的還嚴重

高雄境管男棄保逃至廈門 14年後成外國博士入境星國遭遣返

郭智輝稱6點起床是吃苦 蔣萬安：民眾在意政府有沒有做好準備

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天蔣萬安今天上午出席環狀線北環段CF690Ｂ區段標工程動工受訪。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天蔣萬安今天上午出席環狀線北環段CF690Ｂ區段標工程動工受訪。記者林麗玉／攝影

川普關稅戰，總統賴清德先前公開場合提「吃苦當吃補」，事後刪影片；不過經濟部長郭智輝在立院受訪竟還稱「吃苦當吃補很正常..是台灣精神」，又說現在6點起床就是吃苦。北市長蔣萬安今被問此事說，民眾現在其實並不關心部長幾點起床，而是政府有沒有做好準備。

蔣萬安今天蔣萬安今天上午出席環狀線北環段CF690Ｂ區段標工程動工，媒體問蔣今天幾點起床？蔣萬安笑稱，「呵呵呵...我都非常早起床」，媒體追問是否6點就起床？蔣回「當然」。

對於郭智輝稱6點起床就是吃苦。蔣萬安說，現在其實並不關心部長幾點起床，而是政府有沒有做好準備。到底有沒有把握這90天，美國暫停對等關稅期間，盤整各項資源、即刻與美方談判，為台灣爭取最有利條件。

蔣萬安說，民眾關心的，是接下來關稅談判能有最好的結果，減少產業衝擊及對民眾的傷害。其實民眾關心的不是政治口水，而是到底有沒有辦法真的照顧中小企業、照顧勞工。

對等關稅 川普 蔣萬安 郭智輝 關稅

延伸閱讀

關稅戰吃苦當吃補？經長郭智輝舌戰藍委 韓國瑜也看不下去

動物園貼文讚「生生喝鮮乳」 遭批拍蔣萬安馬屁默默下架

台北鯨華企業排球封后 蔣萬安加發20萬元獎金

賴總統要國人「吃苦當吃補」 郭智輝：很正常 台人不都這樣？

相關新聞

影／對等關稅將衝擊藥品？邱泰源：還沒發生不用擔心

美國總統川普宣布對等關稅政策下，雖然尚未針對藥品，但產業界和病團仍憂心影響用藥。衛福部長邱泰源今天前往立法院社會福利及衛生環境委員會報告及備質詢前受訪表示目前現況並沒有缺藥情形，相關準備也很充分，還沒發生的、不一定會發生的事，先不要擔心，會在健保範圍裡盡量給病人最好的藥。

郭智輝稱6點起床是吃苦 蔣萬安：民眾在意政府有沒有做好準備

川普關稅戰，總統賴清德先前公開場合提「吃苦當吃補」，事後刪影片；不過經濟部長郭智輝在立院受訪竟還稱「吃苦當吃補很正常..是台灣精神」，又說現在6點起床就是吃苦。北市長蔣萬安今被問此事說，民眾現在其實並不關心部長幾點起床，而是政府有沒有做好準備。

卓揆：台美談判 優先保護農漁民

美國提出對等關稅戰，各國與美方展開談判，立委憂心開放美豬、美牛是否會成為談判籌碼？農業部長陳駿季昨日在立法院答詢時強調，...

盧秀燕：台中重災區 應分最多紓困

關稅戰衝擊國內產業，製造業重鎮桃園市統計波及四千九百家產業、影響卅萬名勞工，將輔導產業智慧轉型；台中市估計工具機、自行車...

童子賢：別因關稅 擾亂其他市場布局

針對美國關稅議題，台灣玉山科技協會理事長兼和碩董事長童子賢形容，目前美國關稅一周有三到四次變化，所以還不明朗，但他深信台...

卓揆：加碼美債列為選項

美國總統川普祭出對等關稅重拳，各國把握九十天緩衝期與美方交涉，盼降低衝擊。行政院長卓榮泰指出，已備妥策略方案，隨時準備啟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。