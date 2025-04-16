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盧秀燕：台中重災區 應分最多紓困

聯合報／ 記者陳敬丰陳俊智鄭國樑／連線報導
台中市長盧秀燕。記者余采瀅／攝影
台中市長盧秀燕。記者余采瀅／攝影

關稅戰衝擊國內產業，製造業重鎮桃園市統計波及四千九百家產業、影響卅萬名勞工，將輔導產業智慧轉型；台中市估計工具機、自行車、航太、光電面板等六大產業最受衝擊，市長盧秀燕說，美國總統川普反覆不定，全世界都陷入紛亂，她對政院八百八十億元紓困補助分配，樂觀以待。

台中市政府昨赴議會專案報告美國對等關稅對產業影響，市府統計工具機、手工具、自行車、航太、金屬、光電面板六大產業，對美出口總值約四十七點八六億美元，受衝擊最嚴重；蘭花、地瓜加工品等農產品也會受影響，稻米、豬肉則可能因談判開放美國農產品受間接衝擊。

行政院長卓榮泰十三日表示，將延後一周公布八百八十億元特別條例的補助時間與內容，業者擔心「看得到吃不到」。盧秀燕說，若按原來對等關稅方案，新竹到嘉義都受嚴重衝擊，「台中更是重災區」，理應分到最多紓困預算，市府已準備好，也對補助數字樂觀以待。

桃園市經濟發展長張誠則表示，經濟部統計廿大輸美產品，都有在桃園設廠，包括資通訊、電子零組件、汽車零組件、扣件、機械零件等。對等關稅波及桃園市四千九百家產業、約一點九兆元產值，保守估計影響卅萬名勞工。

桃園市長張善政日前表示，面對關稅衝擊，桃市將以「智慧產業學院」加速產業邁向智慧製造與數位轉型。經發局前天已將「桃園市智慧產業學院產業輔導委託專業服務案」上網公告，預算金額一千六百萬元，預計五月九日決標。

桃園市經發局指出，市府規畫今年推出智慧產業學院，正逢美國宣布新關稅辦法，學院方向略有調整，重心擺在協助受關稅政策影響較大的產業，如伺服器、顯示卡、汽車零組件、金屬扣件等製造商，會建立一套輔導機制，評估輔導對象「體質」，尋找最適合的轉型方法。

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