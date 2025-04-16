卓揆：台美談判 優先保護農漁民

美國提出對等關稅戰，各國與美方展開談判，立委憂心開放美豬、美牛是否會成為談判籌碼？農業部長陳駿季昨日在立法院答詢時強調，目前並沒有說要把農業的議題推到第一線去跟美方談判，「我們絕對不會犧牲了農民的權益，當作籌碼」。

行政院長卓榮泰則說，每個國家，不論是在工業或農業，都有屬於自己國家的敏感產業、敏感產品，都會基於保護敏感產品，用國家的角度來思考。

卓榮泰表示，我方去年對美方輸出比較多，造成逆差，美方會要求我方盡量平衡這個逆差，我方採行的方法會用大的投資、大的採購來平衡。至於較為敏感的產品，基於雙方共同的利益，不分工業部門或是農業部門，都會進行各個產業不同的評估，農漁民是優先保護的對象。

行政院為因應美國關稅戰，將推出八百八十億元元補助方案，國民黨立委蘇清泉關切其中一百八十億農業補助用途為何？陳駿季表示，「如果補關稅會補不完」，而是趁此機會，短期內用金融支持資金壓力；另一部分則是政府給予「外銷獎勵」，讓訂單可以繼續走，也協助產業轉型。

卓榮泰表示，短期是要讓整個產業度過調適期，一方面是與美方持續談判，爭取最有利我方的方案，談判內容若是對產業產生損害，將先把初級衝擊算出來再推估。雙方經過調適期之後，將做「稅率上分擔」，讓產業安心經營。

此外，川普已經預告下一波可能會對藥品加徵關稅，外界擔憂將會衝擊台灣的健保用藥市場。衛福部長邱泰源昨日表示，若是進口藥品漲價，健保署會依規定申請調價，不會影響藥物進口。他說，美國藥品特別是癌症藥品有可能將漲價，衛福部會做好準備。