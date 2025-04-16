聽新聞
0:00 / 0:00

卓揆：加碼美債列為選項

聯合報／ 記者黃婉婷屈彥辰林銘翰余弦妙賴昭穎／台北報導

美國總統川普祭出對等關稅重拳，各國把握九十天緩衝期與美方交涉，盼降低衝擊。行政院長卓榮泰指出，已備妥策略方案，隨時準備啟動向美方提出期待，達到雙方貿易平衡；至於是否有意擴大持有美債，他說，內部有準備，很多選項都列在裡面。

卓榮泰提到，台美已有首次視訊會議的正式接觸，現在隨時準備啟動，帶著已經備妥的策略方案，向美方提出台灣的期待，希望更能夠真正達到雙方的貿易平衡，有助我方產業安定。

國民黨立委涂權吉關注我方是否考慮加碼持有美債，卓揆說，只要基於國家、產業最大利益和維持國家競爭力原則，任何採購、投資都可以談，我方也持有相當大數量的美債，至於美債部分是否談到，「內部有準備」，很多選項都列在裡面，包括稅率如何談判等都有準備。

外傳美國可能逼迫外國債權人將所持美國國債，換成一百年期零息債券，以減輕美國的債務負擔。中央銀行總裁楊金龍昨天說，如果真的這樣轉換，相當於「美債的倒債」，美國恐怕會因此發生金融上的混亂、金融危機。

由於美方目前針對中國大陸仍課徵百分之一百四十五的對等關稅，民進黨立委王美惠憂大陸產品趁機利用台灣「洗產地」，卓揆則稱，絕對嚴厲取締，「台灣不能成為世界貿易的破口」；他也提到三道防線，包括事前預防、事中嚴格審查、事後若有不法就嚴懲，也會要求主管部會有效執行。

經濟部表示，已建立監測系統追蹤貨品量的變化，避免高稅率國家貨品流入台灣，並將勾稽自美國課徵高額關稅國家進口的產品與出口美國產品，以及特定貨品或廠商是否有異常進出口情形。同時建立高風險廠商名單，請海關加強查驗。

財政部官員則說，若查獲廠商未依規定標示或標示不實，將移送經濟部依貿易法裁罰，最重可罰三百萬元或禁止一年輸出入。

川普 關稅

延伸閱讀

立委提修法增訂國定假日 卓揆：須經科學評估

因應川普關稅 軍品採購比例大增？顧立雄：不宜軍購盡量改採商售

軍品商購比例增？顧立雄：不適宜軍售就盡量採商售管道

【重磅快評】閣員消滅中華民國 卓揆拿什麼戰蔣萬安？

相關新聞

卓揆：加碼美債列為選項

美國總統川普祭出對等關稅重拳，各國把握九十天緩衝期與美方交涉，盼降低衝擊。行政院長卓榮泰指出，已備妥策略方案，隨時準備啟...

關稅戰吃苦當吃補？經長郭智輝舌戰藍委 韓國瑜也看不下去

因應美國關稅政策，賴清德總統呼籲台灣人「吃苦當吃補」，經濟部長郭智輝今受訪時也認同，「未經一番寒徹骨，焉得梅花撲鼻香」。...

因應川普關稅 軍品採購比例大增？顧立雄：不宜軍購盡量改採商售

美國總統川普先前宣布對台課徵32%關稅，賴清德總統有意擴大對美採購以降低貿易逆差。行政院長卓榮泰今天表示，軍購並未算入貿...

投書向美喊話 陳菁徽：不能強調台灣戰略地位又徵關稅

國民黨立委陳菁徽日前投書「華爾街日報」，指出美國關稅重創台灣，呼籲華盛頓不能在強調台灣戰略重要性的同時，又徵收關稅。該投...

誓言解決違規轉運 卓榮泰：台不能成世界貿易秩序重建破口

美國總統川普祭出對等關稅政策，外界關注政府與美方談判進度，行政院長卓榮泰今天表示，台灣被列在最優先順序，談判團隊感到士氣...

因為對等關稅 180億農業補助何用途？農業部長吐答案

行政院為因應美國對等關稅措施，將推出880億元紓困方案，國民黨立委蘇清泉關切其中180億農業補助用途為何？農業部長陳駿季...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。