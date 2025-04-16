卓揆：加碼美債列為選項

美國總統川普祭出對等關稅重拳，各國把握九十天緩衝期與美方交涉，盼降低衝擊。行政院長卓榮泰指出，已備妥策略方案，隨時準備啟動向美方提出期待，達到雙方貿易平衡；至於是否有意擴大持有美債，他說，內部有準備，很多選項都列在裡面。

卓榮泰提到，台美已有首次視訊會議的正式接觸，現在隨時準備啟動，帶著已經備妥的策略方案，向美方提出台灣的期待，希望更能夠真正達到雙方的貿易平衡，有助我方產業安定。

國民黨立委涂權吉關注我方是否考慮加碼持有美債，卓揆說，只要基於國家、產業最大利益和維持國家競爭力原則，任何採購、投資都可以談，我方也持有相當大數量的美債，至於美債部分是否談到，「內部有準備」，很多選項都列在裡面，包括稅率如何談判等都有準備。

外傳美國可能逼迫外國債權人將所持美國國債，換成一百年期零息債券，以減輕美國的債務負擔。中央銀行總裁楊金龍昨天說，如果真的這樣轉換，相當於「美債的倒債」，美國恐怕會因此發生金融上的混亂、金融危機。

由於美方目前針對中國大陸仍課徵百分之一百四十五的對等關稅，民進黨立委王美惠憂大陸產品趁機利用台灣「洗產地」，卓揆則稱，絕對嚴厲取締，「台灣不能成為世界貿易的破口」；他也提到三道防線，包括事前預防、事中嚴格審查、事後若有不法就嚴懲，也會要求主管部會有效執行。

經濟部表示，已建立監測系統追蹤貨品量的變化，避免高稅率國家貨品流入台灣，並將勾稽自美國課徵高額關稅國家進口的產品與出口美國產品，以及特定貨品或廠商是否有異常進出口情形。同時建立高風險廠商名單，請海關加強查驗。

財政部官員則說，若查獲廠商未依規定標示或標示不實，將移送經濟部依貿易法裁罰，最重可罰三百萬元或禁止一年輸出入。