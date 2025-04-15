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關稅戰吃苦當吃補？經長郭智輝舌戰藍委 韓國瑜也看不下去

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
立法院今天進行總質詢，行政院長卓榮泰（右）、經濟部長郭智輝（左）備詢。記者邱德祥／攝影
立法院今天進行總質詢，行政院長卓榮泰（右）、經濟部長郭智輝（左）備詢。記者邱德祥／攝影

因應美國關稅政策，賴清德總統呼籲台灣人「吃苦當吃補」，經濟部長郭智輝今受訪時也認同，「未經一番寒徹骨，焉得梅花撲鼻香」。國民黨立委葉元之今質詢時問及此事，一度與郭智輝唇槍舌戰，立法院長韓國瑜不得不出面打圓場，呼籲官員別搶答、大家互相尊重。

行政院長卓榮泰今率內閣成員赴立法院施政報告並被尋。郭智輝會前受訪時表示，台灣人不都是這樣，吃苦當吃補很正常，大家都清楚，天底下沒有掉下來禮物，所以要共同努力、度過難關。

國民黨立委葉元之質詢時詢問，賴清德這一番談話，是否預測台灣即將進入吃苦時代、也要經歷「寒徹骨」時代？郭智輝答詢時說，這是形容詞，小學五年級就讀過這篇，他是在講一個情境，「台灣不會到那樣情境，請委員告訴我寒徹骨是什麼情境？」葉元之連忙喊，不要反質詢，「這句話是你講的。」

對於賴總統說「吃苦當吃補」，郭智輝說，這是鼓勵的話，像他以前要睡到早上8點，現在要上班6點就要起床，也是吃苦當吃補。葉元之問，為何現在6點起床？郭答，因為要趕7點上班；葉元之酸「坐著位置很苦喔？」郭表情不屑回「你不會苦那很好啊！」

郭智輝不斷強調，他是在講一個情境，他的意思是碰到困難，大家一起來解決。葉元之不滿接連被郭智輝打岔，轉頭向韓國瑜告狀「主席，我都沒問問題，一直被打岔」。

韓國瑜即出面緩頰，施政質詢採即問即答方式進行，委員、官員共用時間，特別拜託官員不用搶答，委員也適當保留官員回覆時間，互相尊重。

葉元之說，部長覺得苦，可以選擇要做或不做，但現在賴總統講的是對國人說吃苦當吃補，政府有必要告訴國人到底要吃什麼苦，讓大家有心理準備。

郭智輝提到，這是鼓勵的話，會吃什麼苦，每個人的程度不同，就像吃藥有人覺得苦、有人覺得甘，很難用具體事情形容；碰到實際關稅操作時，每個產業不一樣，可能訂單減少、客戶都在美國等，每個公司情境不同。

此外，韓國瑜在散會前特別提到，本會期排定政黨質詢已結束，感謝卓榮泰、副院長鄭麗君等閣員出席，連續六次耽擱延宕，身為立法院長他要向各位致歉，希望未來所有排定質詢都能順利進行。

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