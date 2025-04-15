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因應川普關稅 軍品採購比例大增？顧立雄：不宜軍購盡量改採商售

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院會今天進行總質詢，行政院長卓榮泰（中）、經濟部長郭智輝（左）、國防部長顧立雄（右）備詢。記者邱德祥／攝影
立法院會今天進行總質詢，行政院長卓榮泰（中）、經濟部長郭智輝（左）、國防部長顧立雄（右）備詢。記者邱德祥／攝影

美國總統川普先前宣布對台課徵32%關稅，賴清德總統有意擴大對美採購以降低貿易逆差。行政院長卓榮泰今天表示，軍購並未算入貿易順利差，端看國防能力增加程度。國防部長顧立雄則說，如果有不適宜透過軍售的管道，軍方會盡量以商售的管道進行。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，國民黨立委鄭正鈐質詢時提及，因應美國提出對等關稅政策，賴總統先前提出五大因應策略，包括擴大對美採購天然氣、大眾物資與軍事設備。卓榮泰答詢時表示，增加採購確實是方法之一，但是也要看財政能力與國家發展所需。

鄭正鈐詢問，擴大軍購是否能夠減少貿易逆差，卓榮泰則坦言，「通常沒有算在裡面，所以要考慮國家需要」，一般採購通常是指農產品、工業產品、能源建置等，至於比較廣義的軍購，未來還可以再作調整。

鄭正鈐追問，既然軍購不算入貿易統計數字，賴總統要用軍購平衡貿易逆差，是否可以推論「軍品商購」將大幅增加。卓榮泰說明，端視國防能力所需增加程度，如果我國財政能力足夠、國家也有所需要增加就能思考。

顧立雄答詢時則表示，軍購沒有算入貿易順逆差，但從安全角度來看，展現台美軍事交流合作的重要性，對於我方來說相當重要，由於美國政府保障，軍售仍然是相當重要的管道，商售則是多元籌獲的管道之一，如果有不適宜透過軍售管道，軍方也會盡量以商售管道進行。

卓榮泰也說，軍購不算入貿易順逆差，為了達成國防預算達GDP占比3%，政府會以此範疇思考著重農產品、工業及能源等採購，至於美方希望台灣國防預算達GDP占比10%，「我們目前沒有這個能力。」

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