龔明鑫：美中關稅問題未解 變局中可能有超額利潤

因應美國對等關稅，行政院秘書長龔明鑫今天說，業界觀察，美中對等關稅問題未解，雙邊進出口貿易勢必大量衰退，等同美國市場空出來、美國出產的黃小玉價格也有望下降，變局當中有望出現超額利潤，就看台灣如何因應與掌握機會。

龔明鑫、台灣玉山科技協會理事長童子賢、NVIDIAAI 技術中心台灣區技術負責人李正匡等人今天出席「2025 Deloitte Ecosystems & Alliances Summit–series of'Deloitte ConnecT’」，參與探討企業如何透過科技創新與協同合作，推動有效轉型與可持續成長。

因應美國對等關稅，龔明鑫指出，相信科技界與政府一樣，從美國宣布對等關稅以來，都面臨震撼教育與三溫暖洗禮，政府已提出新台幣880億元的支持方案，與美國的視訊談判也已展開，加上美國宣布對部分國家暫緩高額對等關稅實施90天，整體而言往正向發展。

對於台灣如何站穩變局，龔明鑫說，其實台灣在川普首任任期以及疫情期間，就面臨過類似重大挑戰並成功因應，此次也有現實上的機會可以觀察，因為無論暫緩期到期與否，只要美中關稅問題沒有解決，雙邊進出口貿易一定會大量衰退，原來中國賣到美國的東西幾乎無法賣，等於美國市場就會空出來，那誰能掌握這個市場機會，就是很大挑戰。

龔明鑫指出，中國也跟美國買很多黃豆、小麥、玉米，但現正減少購買量甚至不買，那對台灣來說，就可能有利於台灣養豬業者，一旦價格下降，就是台灣的機會。

他說，業界觀察，承平時候各家業者效益一定是拚到最大，不可能有超額利潤，但是變局就有可能帶來超額利潤，就看台灣怎麼因應，甚至掌握這個機會，他也有信心台灣能像上次因應疫情挑戰一樣克服困難、創造契機。