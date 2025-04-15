因為對等關稅 180億農業補助何用途？農業部長吐答案

行政院為因應美國對等關稅措施，將推出880億元紓困方案，國民黨立委蘇清泉關切其中180億農業補助用途為何？農業部長陳駿季表示，短期將以金融支持農民資金壓力，以及給予外銷獎勵，讓外銷訂單可以繼續走。

立法院今天邀請行政院長卓榮泰進行總質詢，蘇清泉質詢時關切，許多農民反映扣掉關稅10％後，完全無利潤可言，行政院第一波補貼的880億中，其中農業占180億，到底是用在哪裡？補貼完後怎麼辦？

卓榮泰表示，短期是要讓整個產業度過調適期，一方面是與美方持續談判，爭取最有利我方方案，談判內容若對產業產生損害，將先把初級衝擊算出來在推估。雙方經過調適期後，將做「稅率上分擔」，讓產業安心經營。

陳駿季則說，農業部補助180億裡，「不是只補關稅，如果補關稅會補不完」，而是趁此機會，短期內用金融支持資金壓力；另一部分，外銷關稅是進口商與出口商討論，政府則給予「外銷獎勵」，讓訂單可以繼續走，最後則是希望協助產業轉型。

蘇清泉說現在毛豆農民很擔心，外銷根本沒利潤。陳駿季表示，台灣的毛豆是走高端市場，如果有搶到美國市場，利潤會比現在更大。