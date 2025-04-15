對美擴大採購液化天然氣 環團籲政院提軍事影響3評估

守護外木山行動小組召集人王醒之今天說，台灣對美國將擴大採購天然氣，未來儲氣槽密度將遠超日韓；協和四接不僅是環境議題，要求政院應提爆炸壓力模擬分析、軍事行動影響評估、救災防災撤離計劃等。

為減少對美國貿易順差，政府已盤點對美採購的潛力清單，經濟部長郭智輝日前表示，現在台灣自美國採購天然氣的占比約10%，未來目標為占比達2到3成，台灣會審慎評估參與阿拉斯加液化天然氣開採計畫，且投資占比不會超過一半。

守護外木山行動小組、台灣蠻野心足生態協會、基隆市台灣頭文化協會、台灣地熱資源發展協會等民間團體，上午在立法院舉行「川普強賣天然氣，協和四接不安全」記者會。

王醒之表示，預計到2032年時，台灣將有7座天然氣接收站，儲氣槽將達49個，以人均儲氣量比較，屆時台灣會是日本的2.2倍、韓國的1.7倍，儲氣槽密度更會遠超日、韓，將帶來國防安全與能源安全的隱憂。

王醒之指出，在基隆港嘴、威海營區軍港旁興建液化天然氣儲氣槽會有國安危機，未來可能成為北台灣的軍事破口。協和四接不僅是環境議題，更攸關國家安全與城市安危的複合性爭議，要求行政院應提出爆炸壓力模擬分析、軍事行動影響評估、救災防災撤離計劃等具體評估。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅說，中國軍演以永安接收站為攻擊目標，四接緊鄰軍事基地及重要商港，也可能成為軍事攻擊標的，政府不應輕忽相關國安風險。

海洋大學地球科學研究所名譽教授李昭興表示，如果要擴大對美採購，與其購買需長期仰賴進口燃料、有國安風險、高碳排且會破壞海洋生態的天然氣，不如對美採購地熱相關技術、設備。